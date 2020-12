Pandemide diyet yapmak doğru mu? Kilo vermek için acele etmeyin

Koronavirüs salgını nedeniyle evlerimizde daha fazla zaman geçirmeye başladık. Uyku saatlerindeki düzensizlik ile öğün saatlerimiz değişti, mutfakta geçen süre arttı ve özellikle karbonhidrat tüketimi yoğunlaştı. Hemen hepimiz daha hareketsiz bir yaşam sürdürür olduk. Tüm bunlara bağlı birçok kişide kilo alımı, ödem sıkıntısı ve sindirim problemleri oluştu. Bazıları aldığı kiloları verebilmenin derdine düşerken, kimi de ‘Salgın döneminde zayıflamak bağışıklığı düşürür’ diye görüş beyan eder oldu. Hemen herkesin merak ettiği bu konuyu ünlülerin kilo vermek için sık sık kapısını çaldığı Türkiye Akupunktur Derneği Onursal Başkanı Dr. Murat Topoğlu’na sorduk.

Pandemi döneminde kilo vermek bağışıklığı zayıflatır mı?

Tam tersine kilolu kişi bağışıklığı zayıflamış, hastalıklara daha çok yatkın olan kişi demektir. Kilo sorunu olan insanlarda Kovit-19 daha şiddetli ve ağır seyrettiğine dair çalışmalar var. Wiley Online Yayın Platformu'nda yayımlanan ve 75 çalışmanın yer aldığı meta analizde, Kovid-19'lu yüksek kiloda ve obeziteli hastaların hastaneye yatışlarında ve yoğun bakımda tedavi ihtiyaçlarındaki artışlarda ilişki olduğu gözlemlenirken, normal kilodaki hastalara göre ölüm riskinin yüksek olduğuna da işaret edildi. Kilolu kişinin diyabet, hipertansiyon, safra taşları, akciğer problemleri, uyku apnesi sendromu gibi birtakım sorunları oluyor. Bu sorunlar nedeniyle obez kişinin diğer kişilere göre 3-4 kat daha fazla problemli bir hastalık süreci oluyor. Obezite 21. yüzyıl pandemisidir ve Kovid-19 öncesi de ciddi bir halk sağlığı problemiydi, ancak bu dönemin de getirdiği olumsuz etkilerle eğer önlem almazsak obezitenin yayılma hızı daha da artacak. Bu nedenle herkese fazla kilolarından kurtulmasını öneriyorum. Ne kadar çok kilo verirseniz bağışıklığınız o kadar güçlü olacaktır. Tabii kilo verirken vitamin takviyesi yapmak, kalorisiz ama besleyici gıdalar tüketmek önemli.

MAKARNA YERİNE BULGUR PİLAVI TÜKETİN

Bu dönemde kilo vermek isteyenler nelere dikkat etmeli? Nasıl beslenmeli?

Dengeli beslenerek, haftada 500 gram ile 1 kiloyu geçmeden kilo vermeyi öneriyorum. İdeali yavaş ama kalıcı kilo vermektir. Diyet döneminde lifli gıdalar tüketilmesini öneririm. Tam buğday ekmeği, sebze, salata, bakliyat, meyve gibi. Haftada iki kez kırmızı et yiyin ve makarna yerine bulgur pilavı tüketin. Fakat burada önemli olan nokta bulgur pilavının yanında yoğurt, et ya da peynir olmamasıdır. Ayva, karnabahar, brokoli, tam buğday ekmeğine sürülüp yenen süzme yoğurt, günde 2 adet haşlanmış yumurta, salatalık, muz, kereviz, yulaf ezmesi pandemi döneminde risksiz şekilde kilo vermenize yardımcı olacaktır.

Diyet yaptığı dönemde koronavirüse yakalanan biri nasıl beslenmeli?

Koronavirüs testi pozitif çıkmış ve tedavi sürecinde olan bir kişinin en temel ihtiyacı, tüm besin öğelerinin olduğu ve çeşitlilik içeren bir diyet uygulamasıdır. Et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri, meyve, sebze, kurubaklagil, tahıl ve yağlı tohumların olduğu bir beslenme örüntüsü bu süreçteki güçlü bağışıklık için olmazsa olmazlardandır. Tüm besin öğeleri dengeli şekilde tercih edilmeli, mümkün olduğunca doğal içerikler kullanılmalıdır. Kilo verme sürecindeyken virüse yakalanan bireylerin çok düşük kalorili ve eksik besin öğeleri bulunan diyetleri bırakması önemlidir. Bu dönemde vücudun yeterli ve dengeli beslenmesini sağlayabilecek ihtiyacın tamamını karşılayabilecek dengeli diyetler uygulanmalıdır. Protein ve sebzelerden zengin beslenilmeli. Özellikle balık, yumurta, yoğurt, baklagiller ve yeşil sebzeler az yağlı bir şekilde tüketilmelidir.

Salgın döneminde takviye edici vitamin ve mineralleri öneriyor musunuz?

Gıdalardan aldığımız vitamin, mineral ve antioksidanlar çoğunlukla yetersiz olmakta. Dolayısıyla takviye edici vitamin, mineral, antioksidan ve bazı sağlıklı yağlar (Balık, keten tohumu, kır iğdesi, nar çekirdeği, hodan bitkisi ve Morina balığı karaciğer yağı gibi) salgında çok önemli bir durum oluşturmuştur. Piyasada yerli yabancı birçok multivitamin ve multimineral hapları olabildiği gibi Spesifik tek vitamin veya mineraller Örneğin D vitamini veya Çinko tabletleri de mevcut. Tüketici aslında vücudun hangi vitamin veya minerale ihtiyacı olduğunu bilmesi için detaylı bir kan testi yaptırmalı. Yalnız şu dönem hastanelerin yoğunluğu ve bulaştırıcı olmasından dolayı yapılamamaktadır. Bilimsel çalışmalar gösteriyor ki ister Kovid-19 bulaşmadan ya da bulaştıktan sonra özellikle A, C ve D vitaminleri alınması çok faydalı olmuştur. Bunun yanı sıra Demir, Çinko, Selenyum ve Kolin de önemli. Bu arada antioksidanları da unutmamalıyız. Özellikle içinde Astaksantin içeren multivitaminler ön sıraya çıkmakta. Çünkü Astaksantin dünyanın en güçlü antioksidanıdır. Yani başka bir deyişle Astaksantin A vitaminin Âdem ve Havva’sı gibi düşünmek gerekir. Ginseng Koenzim Q10 ve Ekinezya'yı da unutmamak gerekir. Dünyanın en güçlü ikinci antioksidanı sumak, üçüncüsü de karanfil ekstresidir.

Bitki çayları zayıflatır mı? Bu çaylar kronik hastalıkları tetikler mi?

Hiçbir bitki çayı diyet yapmadan zayıflatmaz. Ancak siz aldığınız kalori harcadığınızdan az olursa bazı çaylar veya besinler kilo verme hızınızı artırabilir. Yeşil çay gibi bazı çayları yüksek tansiyonu olan kişilere ve hamilelere önermeyiz. Greyfurtun tansiyon ilaçlarıyla birlikte tüketilmediği gibi.

Hem zayıflatan hem de bağışıklığı güçlendiren bir içecek öneriniz var mı?

Yeşil çay ve nane çayı zayıflatırken bağışıklığı güçlendirebilir. Ayrıca bir bardak suya konulmuş bir çorba kaşığı doğal elma sirkesi çok etkilidir. Bir litre suya 2-3 dilim limon, 1 avuç maydanoz, 2-3 yaprak nane, 1 yemek kaşığı elma sirkesi, 10 adet yaban mersini veya böğürtlen veya ahududu ekleyip gün içinde tüketin. Etkisini göreceksiniz.

Hangi saatlerde hangi besinleri tüketmek kilo alma açısından risklidir?

Gece çok geç saatlerde ağır yemek yenmesi veya tatlı yenmesi kilo aldırır. Aynı zamanda hazımsızlık ve şişkinliğe neden olur. Gıda alımını mutlaka belli bir saatte sonlandırın. Günde en az iki litre su için ve kızartma ve hamur işi gibi ağır gıdalardan uzak durun.

Takipçilerinize sık sık ‘buzlu su’ içmelerini öneriyorsunuz. Buzlu suyun sırrı nedir?

Buzlu su içmek; vücut sisteminizi, vücut ısınızın düşmesini engellemek için metabolizmanızı hızlandırmaya zorlar. Örneğin, 340 ml'lik bir bardakla günde 8 bardak buzlu su içiyorsanız fazladan 200 kalori yakıyorsunuz demektir. Bu da kilo vermenizi hızlandırır. Yüzde 8 oranında metabolizmayı hızlandırdığı hakkında bilimsel yayınlar var. Yalnız boğazı ve midesi hassas olanlara önermiyorum. Eğer su içmeyi sevmiyorsanız, buzlu suyu limonla tatlandırmayı deneyin. Su içmek; karaciğer ve böbreklerin temizlenmesine, toksinlerin atılmasına yardımcı olan en önemli içecektir. Vücut şişkinliği az su içmekten kaynaklanır. Sadece buzlu su ile kalmıyor tabii, mutlaka bir iki bardak buzlu yeşil çay tüketebilirsiniz.

Diyet döneminde haftada bir serbest gün yapmak doğru mu?

Haftada en az 500 gram verildiği takdirde hastalarıma bir öğün her şeyi serbest bırakıyorum.

Koronavirüs dönemine özel bir diyet listesi vermeniz mümkün mü? Zayıflarken bağışıklığı da güçlendirecek bir liste istesek sizden, ne önerirsiniz?

Sabah: 1 parça beyaz peynir, 1 yumurta bir dilim çavdar ekmeği yeşil ve siyah zeytin bal veya pekmez (3 tatlı kaşığı)

Öğle: Mutlaka mercimek veya süzme mercimek çorbası bol salata (yağsız)

Akşam: Izgara her tür et (balık, tavuk, kırmızı et 200 gram (4 köfte gibi) Veya ızgara veya fırında yapılmış sebze veya Tatlı kaşığı zeytinyağı bir parça biber salçası ile yapılmış sebze yemeği veya bakliyat (kuru fasulye, bezelye, barbunya veya mercimek yemeği gibi(tatlı kaşığı zeytinyağını geçmeyeceğiz.)

Günde 2-3 porsiyon meyve ve 3 litre su

KİLO VERDİRİRKEN BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENDİREN ÇAY

• Bir tatlı kaşığı sumak

• Bir tatlı kaşığı dağ kekiği

• 2-3 adet karanfil

• 1 bardak kaynamış suya atılıp 5 dakika demlenir ve ılık içilir. Bu çayın günde bir defa, tok karnına tüketilmesi gerekir.

PANDEMİDE BU BESİNLER SOFRANIZDAN EKSİK OLMAMALI

Yumurta (Az dahi olsa dünyanın en güçlü antioksidanı olan Astaksantin içerir. C vitamininden 6 bin kat, E vitamininden 550 kat daha güçlüdür.)

Ispanak, karalahana, pırasa, semizotu, maydanoz gibi yeşil kışlık sebzeler (Ispanağın içinde güçlü antioksidanlardan Alfa Lipoik asit ve Kuersetin var.)

Mercimek veya tarhana çorbası

Balık (En az haftada 2 kez)

Çavdar ekmeği

Bal

1 tatlı kaşığı çörek otu

İğde (İçerisinde bağışıklık için çok önemli olan Omega 7, Palmiteloik asit var.)

Medine hurması

Keçiboynuzu

Nar (Özellikle çekirdeğinde Omega 5, Punisik asit var.)

Keten Tohumu (İçeriğinde Omega 3 var)

Tarçın ve ekinezya çayı