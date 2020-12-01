Öksürüğe şifa soğan ve bal kürü tarifi

Soğan, bal ve karabiber üçlüsü kış aylarının vazgeçilmezi. Soğan ve bal kürü öksürüğü engelliyor. Soğan ve bal karışımı, özellikle kış aylarında grip hastalığında, öksürükte tavsiye edilen etkili bitkisel çözüm yollarından biridir. Bağışıklığı güçlendiren soğan antioksidan kaynağı olurken, bal da içerdiği vitamin ve minerallerle vücut direncini artırır.



SOĞAN VE BAL KÜRÜ NASIL YAPILIR?

Soğan ve bal karışımının hazırlanışı oldukça pratiktir. Bir adet kuru soğanı iri şekilde doğrayın. Ardından üzerine bir yemek kaşığı bal koyup, bu karışımı bir kavanozun içinde en az 3 saat kadar sulanması için bekletin. Daha sonra elde ettiğiniz suyu için. Öksürüğünüze iyi gelecektir.

KARABİBER DE ETKİLİ

Karabiber ve bal karışımının da en büyük faydası öksürük üzerinedir. Karabiber, kimi zaman farklı hastalıklardan dolayı meydana gelen öksürükleri önlemede, kimi zaman da farklı alerjik durumlarda meydana gelen inatçı öksürüklerin giderilmesinde çok büyük faydalar göstermektedir.

KARABİBER KÜRÜNÜN YAPILIŞI

Bal ilave edildiğinde ise etkisini daha da artırmaktadır. Kaynar suyun içerisine çekilmiş karabiber ve bal ekleyerek karıştırın. Demlendikten sonra süzüp içebilirsiniz.

Herhangi bir hastalığı olanların bu karışımları doktora danışmadan kullanmamaları tavsiye ediliyor.