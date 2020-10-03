Ocak hangi burç? Şubat hangi burç? Oğlak burcunun özellikleri

Ocak ve şubat ayı burçları merak ediliyor. Burcunu bilmeyenler “Ocak hangi burç? Şubat hangi burç?” şeklinde İnternette araştırıyor. 22 Aralık-20 Ocak tarihi arasında doğanlar Oğlak burcu oluyor. 21 Ocak-18 Şubat arasında doğanlar ise Kova burcu oluyor. Toprak elementine sahip olan Oğlak burcu kimlerle iyi anlaşır? Oğlak burcunun özellikleri nelerdir? Kova burcunun özellikleri nelerdir? Ocak ve şubat burçlarına ilişkin detaylar haberimizde.



OĞLAK BURCUNUN ÖZELLİKLERİ(22 Aralık-20 Ocak)

Toprak elementleri, toprak elementinden olan kişiler ile yani Boğa, Başak ve Oğlak burçları ile iyi anlaşırlar. Bir kere ilişkileri başladıktan sonra artık birbirlerini bırakmaları çok zordur zira istikrar ve güven onlar için çok önemlidir. Aynı zamanda su elementleri ile de iyi anlaşırsınız. Çünkü Su toprağı besleyen bir enerjiye sahiptir. Su elementi burçlar; Yengeç, Akrep ve Balık’tır. Ancak Oğlak burcu Yengeç burcuyla karşıt burçlardır. Yani birbirlerini tamamlama enerjileri vardır. Oğlak burçları ateş elementi ve hava elementi burçlar ile anlaşmakta zorlanabilirler. Bunlar; Koç, Aslan, Yay, İkizler, Terazi ve Kova burçlarıdır.

Yerine göre davranmasını bilen Oğlaklar soğukkanlı, disiplinli, iş ve kariyer odaklıdır.Düzenli olmayı severler.

KOVA BURCUNUN ÖZELLİKLERİ(21 Ocak-18 Şubat)

Eğer Güneşiniz Kova burcundaysa yani doğum gününüz 21 Ocak ile 18 Şubat arasında ise, sizlerin elementi Havadır. Hava elementine sahip bireyler kendileri gibi hava elementi olan kişiler ile yani İkizler, Terazi ve Kova burçları ile oldukça iyi anlaşacaktır. Birbirlerinin entelektüel kapasitelerini iyi anlarlar ve birbirlerinin meraklı doğalarını beslerler. İkizler burçları aynı zamanda ateş elementi burçlarla yani Koç, Aslan ve Yay burçları ile de iyi anlaşırlar. Çünkü ateş ve hava birbirlerine dost elementlerdir. Kova ile Aslan ise zıt burçlar olarak birbirlerini tamamlayacaklardır. Kova burçları toprak elementi ve su elementi burçlar ile anlaşmakta zorlanabilirler. Bunlar; Boğa, Başak, Oğlak, Yengeç, Akrep ve balık burçları.

İnsancıl yönü ağır basan Kova burçları, modern, yenilikçi ve tarafsız olurlar. Öğretici oldukları kadar yerine göre iğneleyici olmayı çok iyi bilirler.

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