Ocak ayında tüketilmesi gereken meyve ve sebzeler

Ocak ayında vücut direncini artırmak için meyve sebze tüketimi büyük bir öneme sahip. Özellikle hastalıkların yoğun olduğu bu dönemde bağışıklığı güçlendiren ocak ayı sebze ve meyvelerini bir araya getirdik.



Alem Dergisi'ne açıklamalarda bulunan Uzman Diyetisyen Nilay Keçeci Arpacı, ocak ayı meyve ve sebzelerin faydalarını sıraladı...

KALBE ŞİFA BROKOLİ



Cilt sağlığının korunmasına, kan damarlarını güçlü tutarak, kalp hastalıklarını önlemeye yardımcı olur. Brokoli, kalorisi düşük bir sebze olduğu gibi aynı zamanda önemli bir lif kaynağıdır. İçeriğinde yüksek miktarda lif bulunması sayesinde tokluk süresini uzatmaya yardımcı olur.

ANTİOKSİDAN DEPOSU KARNABAHAR



Diyet listelerinde sıklıkla yer alan, besleyici değeri yüksek antioksidanlar bakımından zengin bir sebzedir. Yüksek lif oranı içermesinden dolayı ise sindirim sisteminin düzenlenmesine yardımcıdır. Antioksidan bileşen içeriği ile oldukça zengin olan karnabahar, vücutta serbest radikal oluşumunu önlemeye yardımcı olara, inflamatuar hastalıklarda da koruyucu etki gösterir.

PAZI DİYABETİ ÖNLER



Ispanakgiller ailesine ait olan pazı çok besleyici bir sebzedir. İçerdiği vitamin ve mineraller sayesinde sindirim sisteminin fonksiyonlarını artırır. Tam bir kalsiyum deposu olan pazı, kemik gelişimine büyük katkı sağlar. Yemeklerle beraber tüketilmesi hazmı kolaylaştırır. Pazı, diyabeti önlemede ve kan şekeri düzeyi dengelemede önemli etkisi bulunan yeşil yapraklı sebzelerdendir. Yüksek antioksidan özelliği ile beraber anti-kanser etkisi de vardır.

PANCAR KAN BASINCINI DÜŞÜRÜR



Kan basıncını düşürmeye yardımcı etkisi vardır. Pancarlar alfa-lipoik asit adı verilen bir antioksidan içerir. Bu bileşik, glikoz seviyelerini düşürmeye ve insülin duyarlılığını artırmaya yardımcı olabilir. Lif içeriği oldukça yüksek olan pancar aynı zamanda barsak florasının da düzenlenmesine yardımcı olur.

ISPANAK C VİTAMİNİ DEPOSU



Yüksek C vitamini içeriğine sahip olan ıspanak aynı zamanda demir açısından da oldukça zengindir. Ispanakta en çok bulunan minerallerden biri de magnezyumdur. Metabolizmanın çalışması, kalp sağlığının ve bağışıklık sisteminin korunması için yüksek oranda magnezyuma ihtiyaç vardır. Ispanak içerdiği antioksidanlarla kan şekerinin dengelenmesinde önemli bir rol oynar. İşte bu sayede ıspanakla yapılan yemekler diyabet hastalarına sıklıkla önerilir. Kanserden korunmada büyük öneme sahip olmasının yanı sıra, astımın engellenmesinde ve kan basıncının düşürülmesinde de oldukça etkilidir.

VİTAMİNLERİN ZENGİNİ PIRASA



İçeriğinde E, C, A, K, B3, B5 ve B9 gibi çeşitli vitaminleri barındırır. Kış sebzelerinden olan pırasa potasyum, demir, kalsiyum ve selenyum minerallerini içerir. İçeriğindeki flavonoidler sayesinde yumurtalık kanserine karşı koruyucudur. Pırasanın 100 gramında 64 ug folik asit bulunur bu nedenle gebelik döneminde beslenmesinde pırasaya mutlaka yer verilmelidir.

OCAK AYINDA TÜKETMENİZ GEREKEN MEYVELER



BAĞIŞIKLIĞA BİREBİR NAR



Yüksek tansiyon, kolesterol ve kan şekeri ile, oksidatif stres (hücreleri yaşlandıran) ve inflamatuar etkileri olan birçok hastalıkta koruyucu olarak görev alan, antioksidan içeriği yüksek bir meyvedir. Ayrıca, yara iyileşmesinde ve üreme sistemine faydalıdır. Bağırsak hareketlerini düzenler ve hazımsızlığa iyi gelir. Bunların yanında hafızayı güçlendirir. Önemli miktarda da potasyum, lif, C ve A vitamini ve niasin içerir. Kış aylarında bağışıklık sistemini de güçlendirmeye yardımcı olduğu için gribe karşı koruyucu olabilir. Çeşitli kanser türleri, kalp-damar hastalıkları, osteo (kemik) ve romatoid artrit (eklem romatizması) ile birçok hastalıkların önlenmesi ve tedavisinde kullanılabilir.

GRİBE KALKAN PORTAKAL VE MANDALİNA



İyi birer antioksidan kaynağıdırlar. Meyvelere C vitamini içeriği açısından bakıldığında, askorbik asit oranı en yüksek olanlardan biri de mandalinadır. Gribe yakalanma riskini azaltır. Diş etinde ve ağızda çıkan yaraların çok daha kısa sürede geçmesini sağlar.

KASLARA ŞİFA MUZ



Potasyumdan zengin bir meyve olan bir orta boy muzun tüketilmesiyle, günlük potasyum ihtiyacının %23’ü karşılanmaktadır. Potasyum, kasların çalışmasına ve kas spazmlarının önlenmesine yardımcı olan bir mineraldir. Kolesterol düşürücü etkisi olduğu bilinmektedir. Ülser hastalarının güvenle tüketebileceği birkaç çiğ meyveden biri olan muz; mide sularının asitliğini nötralize ederek, mide zarını kaplar ve ülser tahrişini azaltır.

AYVA DİYABETE İYİ GELİR



Tokluk hissi vermesi önemli özelliklerinden biridir. Kış aylarında market, pazar ve manavlarda tezgahları süsleyen ayvanın glisemik indeksi, diğer meyvelere göre daha düşüktür. Lif ve pektin bakımından zengin olduğundan, diyabet ve gastrointestinal sistem rahatsızlıkları olan hastaların diyetlerinde yer alabilir.

BİN DERDE DEVA LİMON



Dolaşım sistemi problemleri; kalp-damar hastalıkları hastalıklar üzerinde olumlu etkilere sahip olmakla birlikte, gebelerde varis oluşumunu engelleyici bir özellik taşımaktadır. Sindirim sistemi problemleri; mide asidini nötralize edici ve bağırsaklardaki hareketleri düzenleyici etkisi ile sindirim sistemine bağlı reflü gibi hastalık şikayetlerine iyi gelmektedir. Ayrıca bulantı, hazımsızlık ve kabızlıkta rahatlatıcı bir etki göstermektedir. Üriner sistem problemlerinde yararlıdır. Üroloji derneklerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda, kolesterolü çözebilen bir ajan olması nedeniyle bazı tip böbrek taşlarının oluşumunu engellediği saptanmaktadır.

Haberin Özeti

Hastalık ve virüslerin yoğun olduğu bu dönemde vücut direncini artırmak için meyve ve sebze tüketimi büyük bir önem taşıyor. Ocak ayında tüketilmesi gereken meyve ve sebzeleri sizler için derledik...• Kalbe şifa• Antioksidan deposu• Diyabeti önleyen• Kan basıncını düşüren• C vitamini deposu• Vitamin zengini• Bağışıklığa birebir• Gribe kalkan• Kaslara şifa• Diyabete iyi gelen• Bin derde deva