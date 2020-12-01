Mucizevi karışım udi hindi yağı! Aktarlar siparişlere yetişemiyor

Udi hindi yağına talep arttı. İçinde saf zeytinyağı, bal, zencefil, tarçın ve limon gibi bağışıklığı güçlendiren besinlerin bulunduğu udi hindi yağının faydaları ve tüketimi haberimizde...

İHA'da yer alan habere göre vaka sayılarının hızla yükselişe geçtiği Kocaeli’de de vatandaşların yoğun ilgisi sonrasında aktarlar, bağışıklık sistemini güçlendirebilmek için udi hindi yağını tavsiye ediyor.

Udi hindi tozu, saf zeytinyağı, bal, zencefil, tarçın ve limon karışımından yapılan Udi Hindi yağı, bağışıklığı güçlendirmeye olan etkisi nedeniyle vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

“UDİ HİNDİNİN YAĞINI ÜRETİYORUZ”



Kocaeli’nin Gebze ilçesinde udi hindi yağını üreterek vatandaşların talebini karşılamaya çalıştıklarını belirten Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Uzmanı Ahmet Mindivanlı, udi hindi yağının faydalarını şöyle anlattı:

“Normalde bağışıklık sistemini kuvvetlendiren şeyler, yıllardır sattığımız zencefil, zerdeçal, ada çayı, ebegümeci gibi bitkiler veriyoruz. Bunu her zaman demleyip balla kullanılmasını öneriyorduk. Bu sene şöyle bir şey oldu; akciğer ve zatürre ile ilgili büyük bir virüs var tüm dünyada. Bunun için Udi Hindi ortaya çıktı. Udi Hindiyi biz zaten yıllardan beri satıyorduk. Udi hindinin yağını üretiyoruz artık. Bütün aktarlar bu karışımı biliyor. Udi hindi, saf zeytin yağı, bal, zencefil, tarçın ve limon karışımından yapılan bir karışım. Organik limon olması gerekiyor. Bunları kullanıp, bol bol sıvı içip, sıvı takviyesi yapıp, dezenfektanlarınızı, sabunlarınızı doğal bitkisel sabunlarla desteklediğiniz de zaten bağışıklığınız da kuvvetlenecek. Artı olarak doğal olarak koruma sağlayacaksınız. Evinizde ıhlamurun içerisine ekstradan sizlerde karabiberinizi, Udi Hindi kabuğunuzu veya tozunuzu, limonunuzu eksik etmeyin.”

“UDİ HİNDİ PİYASADA YOK SATIYOR”



Hijyenik koşullarda hazırlanan karışıma vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini ve taleplere yetişemediklerini kaydeden Mindivanlı, şu şekilde konuştu:

“Saf zeytin yağının içerisine Udi Hindi tozu ekliyoruz 3 kaşık kadar. Artı olarak yarım saf limon katıyoruz. Balımızı, saf damla sakızımızı, normalde damla sakızı mesela astık ve bütün üst solunum yolları için çok faydalı. Yani bütün hepsinin ayrı ayrı özellikleri var. Hepsi bağışıklık sistemini kuvvetlendirici, artı olarak akciğer temizleyici, özellikle zatürre tedavisinde kullanılan, zatürre iltihabı için kullanılan bitkisel ürünler bunlar. Şu an Udi Hindi piyasada yok satıyor. Çok ciddi bir talep var. Bizler de yetişemiyoruz. Udi Hindi yağı yapmakla geçiyor tüm günümüz. Bu şekilde yoğunluk çok fazla. Memnunuz yoğunluktan ama biz de kendimizi korumaya çalışıyoruz. Hatta bazı doktorlar reçeteye yazıp yollayanlar bile oluyor şu an.”

“BİR ÇOK ÜRÜNÜ BEN DE KULLANIYORUM”



Vatandaşlara önerdiği ürünlerin kendisinin de kullandığının altını çizen Mindivanlı, “Ben bunu her müşterime belirtiyorum. Hepsini tabii ki kullanmamıza imkân yok ama çoğu ürünleri bizler de kullanıyoruz. Özellikle benim kendi kullandığım saf propolis, yaz, kış ben hiç bırakmadan sıvı propolis kullanıyorum. Artı olarak Udi Hindi yağını hemen hemen 6 aydır ben de kullanıyorum. Artı olarak zaten ciğer temizlediği için, balgam çıkarttığı için hepimizin kullanması gerekiyor. Samimi olarak söyleyeyim, bir çok ürünü ben de kullanıyorum.” şeklinde konuştu.