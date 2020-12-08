Migren ağrısını geçiren mucizevi bitkiler

Migren ağrısı günlük hayatı olumsuz etkileyen sağlık problemlerinin başında geliyor. Baş ve gözlerde şiddetli ağrıya neden olan migren atakları kaygıyı artırdığı gibi depresyonu da tetikliyor. Peki, migren ağrısı nasıl geçer? Migren ağrısına iyi gelen şifalı bitkiler haberimizde...



MERCANKÖŞK



Antiviral ve antienflamatuvar etkisi sayesinde, solunum yollarını rahatlatarak, beyne daha fazla oksijen akışı sağlar. Bu sayede şiddetli migren ağrısı hafifler ve bir süre sonra geçer. Mercanköşkü bitkisini çay formunda demleyerek, düzenli bir şekilde içebilirsiniz. Bir bardak suyu kaynatın ve içerisine bir tutam mercanköşkü ilave edin. Bir süre demlendikten sonra ılık bir forma gelince içebilirsiniz.

IHLAMUR



Soğuk algınlığı için kullanılan ıhlamuru, aynı zamanda migren ağrısını azaltmak ve hafifletmek içinde tüketebilirsiniz. Ihlamur aynı zamanda yatıştırıcı bir etkiye sahiptir. Ihlamuru çay şeklinde, günde 5 saatte bir yavaş içebilirsiniz.

MELİSA OTU



Melisa otunun aynı zamanda sakinleştirici ve yatıştırıcı bir etkisi bulunur. Melisa otunu çay şeklinde içebilirsiniz. Bunun için bir bardak suyu içerisine eklenerek, tekrar kaynatın. Melisa otu iyice kaynadıktan sonra biraz demlenmesi ve ılık bir kıvama dönüş için bekletin. Ilık bir forma gelince günde iki kere olacak şekilde için.

ZENCEFİL



Zencefil migren ağrısında çok sık kullanılır. Anti-enflamatuar etkisi olduğu için, migren ağrısını azaltır. Migren ile birlikte ortaya çıkan mide bulantısını da geçirir. Migren ağrısı için düzenli bir şekilde tüketebilirsiniz. Bunun için çay şeklinde demleyerek içebilirsiniz. Sabah, akşam migren ağrısı azalıncaya kadar taze ya da toz şeklinde tüketebilirsiniz.

GÜMÜŞDÜĞME



Papatya görünümüne benzeyen gümüşdüğme bitkisi, migren ataklarında kullanılan etkili bitkisel yöntemlerin başında gelir. Gümüşdüğme bitkisinin migren ağrısını geçirdiğine dair önemli bilgiler bulunur. Migrenin ağrısını azaltmak ve bir süre sonra durdurmak için düzenli olarak tüketebilirsiniz. Bunun için çay şeklinde demleyerek, migren ağrısı içebilirsiniz.

BİBERİYE



Çayını hazırlamak için bir su bardağı ölçüsünde su kaynatın. Kaynamış olan suyun içerisine bir tatlı kaşığı biberiye bitkisini ilave edin. Bu şekilde yaklaşık olarak 5 dakika boyunca kaynatın. Bir süre sonra ılık bir kıvama gelince biberiye çayını süzün ve herhangi bir tatlandırıcı ilave etmeden için. Biberiye çayını ilk ve 2. hafta her gün, günde 3 varsayılan olarak hazırlayacak. 2. haftadan sonra ise, sadece 2 kere taze hazırlayıp, bir ay boyunca düzenli olarak için.

LİMON



Migren ağrısının şiddetini en aza düşürmek için, migren atağı kullanım önce limon suyuyla birlikte. Limon migren ağrısını hafifletme konusunda çok başarılı bir meyvedir. Migren ağrısını azaltmak için bir bardak taze sıkılmış limon suyunun içerisine 2 çay kaşığı himalaya tuzu ilave edin ve tuz eriyinceye kadar karıştırmaya devam edin. Daha sonra karışıma normal su ilave edin. İyice karıştırın ve bir kerede için. Tuzlu, limonlu suyu içtikten sonra migren azalır ve bir süre sonra geçer.

YOĞURTOTU



Migren ağrısını azaltmak için yoğurtotunu düzenli bir şekilde tüketebilirsiniz. Aynı zamanda lenf bezi rahatsızlıkları ve sinir sistemini destekleyerek, yatıştırıcı bir etki gösterir. Migren ağrısını azaltmak için çay şeklinde içebilirsiniz. Bir bardak suyu kaynatın ve içerisine bir tutam yoğurtotunu ilave edin. Bir süre kaynattıktan sonra ılık bir kıvama gelinceye kadar bekletin.

MAYIS PAPATYASI



Soğuk kış günlerinde ortaya çıkan solunum yolu hastalıklarının tedavisinde kullanılır. Mayıs papatyasını aynı zamanda aynı zamanda migren ağrısının tedavisi için de çay şeklinde demleyerek içebilirsiniz. Günde 2 fincan mayıs papatyası içtiğiniz zaman hem migren ağrısı hem de migren ataklarının azalır.

LAVANTA



Bir bardak suyu kaynatın ve içerisine bir tutam lavanta ilave edin. Düzenli olarak gün 2 fincan içebilirsiniz. İsterseniz migren ağrısını azaltmak için lavanta yağıda kullanabilirsiniz. Başınızın şakak kısmına ve boyundan masaj yapın. Bir süre sonra lavanta yağıyla yaptığınız masaj sayesinde migren ağrısı yok olur.

ASLANPENÇESİ



Çayını hazırlamak için, bir bardak sıcak suyu kaynatın ve içinde bir tutam aslanpençesi bitkisini ilave edin. Bir süre daha kaynattıktan sonra süzün. Aslanpençesi ılık bir kıvama gelince, tatlandırıcı kullanmadan içebilirsiniz. Çayını içtikten sonra migren tamamen geçer.