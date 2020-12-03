Mide yanmasına doğal çözüm: Nane, sirke ve rezeneyle süt

Mide yanması nasıl geçer? sorusunun cevabı mide ağrısı yaşayanlar tarafından araştırılıyor. Peki, mide yanmasının nedeni nedir? Mide ağrısına ne iyi gelir?

Mide yanmasının başlıca nedenlerinden birisi gaz çıkışının olmamasıdır. Gaz sıkışması nedeniyle midede yanma meydana gelebilir. Ayrıca yediğimiz besinler de çok etkilidir. Baharatlı, acı ve aşırı yağlı yiyecekleri tüketmenin sonucunda da oluşabilir. Mide yanmasında tüketilen besinler, hareketsiz bir yaşam ve sigarayla alkol gibi sağlıksız alışkanlıklar çok etkendir ve önlem alınmasında fayda vardır.



MİDE YANMASININ BELİRTİLERİ

Yanma bazen direkt olarak etki eder ve ani bir sancı gibi gelir. Bazen de yavaş yavaş etkisini arttırarak yaşanır. Her iki durumda da kişi zor anlar yaşar. Bazen bu yanmalar bağırsakları da etkiler ve ishal ya da kabızlık sorunu da ortaya çıkarabilir. Zaman zaman ağrı oluşumları da gözlenebilir. Yanma hissi gerçekten de midenin ateş içindeymiş gibi bir hisse kapılmaya neden olur. Mide yanması belirtileri sonrasında önlem alınmalıdır.

YAĞLI VE TUZLUDAN UZAK DURUN

Bol su içmek her zaman faydalıdır. Hafif yiyecekler tüketmek ve yağlı, tuzlu yiyeceklerden uzak durmak da şarttır. Açık havada yürüyüş yapılmalı ve derin nefes alıp verilmelidir. Mideyi bu etkenler çok rahatlatacak ve yanma hissini de minimuma indirecektir. Doktor tavsiyesiyle alınan bazı mide ilaçları da çok iyi gelmektedir. Kesinlikle doktor önerileri dışında bir ilaç kullanılmamalıdır. Mide yanmasında tedavi yöntemleri bitkisel yollardan daha iyi ve doğal şekilde olacaktır. Böylelikle kısa sürede rahatlama sağlanabilir ve kişiler ferahlayabilir.

MİDE YANMASINA DOĞAL ÇÖZÜMLER

Nane

Mide yanması tedavisinde sakinleştirici olarak kullanılır. Genel anlamda sindirim sisteminde yatıştırıcı özelliği olan nane hazımsızlık, mide ekşimesi ve mide yanmasına faydalıdır. Bir bardak suya birkaç nane yaprağı koyun 30 dakika bekletin ve süzdükten sonra suyunu için. Bunun yanında nane yaprakları çiğnemek de mide yanmasına faydalı olabilir.

Elma sirkesi

Elmas sirkesi mide yanmasına neden olan asit seviyesinin yükselmesini engeller, birçok farklı sirke mide yanmasını tedavi ederken daha çok elma sirkesinin faydalı olduğu düşünülmektedir. Bir bardak su içine bir çay kaşığı elma sirkesi ekleyerek tüketmeniz, kısa sürede sonuç almanızı sağlayabilir. Yemeklerden önce içmelisiniz.

Zencefil

Taze zencefil iki şekilde mide yanmasını tedavi eder. Mide asidini emer yanmaya neden olan sinirleri sakinleştirir. Yemeklerde zencefili baharat olarak kullanabilirsiniz, böylece çiğ ve taze zencefille anlık sonuçlar aldığınız gibi genel anlamda mide yanmasına engel olabilirsiniz. Bunun dışında anlık mide yanmaları için zencefil çayı hazırlayarak içebilirsiniz. Bir tatlı kaşığı zencefili bir bardak suda 5 dakika kaynatarak zencefil çayı hazırlayabilirsiniz.

Soda

Mide yanması ve ekşimesine karşı doğal soda etkilidir ve kısa sürede sonuç verir. Günümüzde yapay ürünlerin kullanıldığı sodalar için aynı şeyi söylemek mümkün değil şüphesiz. Anlık rahatlama sağlamak için bir bardak doğal sodanın içine birkaç damla limon ekleyebilirsiniz.

Rezene Tohumu

Mide yanmasına faydalı diğer bir besin ise rezene tohumudur. Mide asitlerini üreten ve dengeleyen rezene tohumu genel sindirim sistemi sağlığı için de oldukça faydalıdır. Rezene tohumlarını bir bardak suda kaynatarak soğuduktan sonra içmeniz sorunun büyük ölçüde çözülmesine yardımcı olabilir. Rezene tohumu aynı zamanda mide ekşimesine de iyi gelir.

Şekersiz sakız çiğneyin

Nefesinizi ferahlatan, ağız ve diş sağlığında etkili olan sakız çiğnemek mide yanmasına da iyi geliyor. Sakız çiğnerken daha sık yutkunacağınız için mideden gelen asitlerin yemek borusundan aşağı inmesine de yardımcı olursunuz. Dikkat etmeniz gereken tek husus sakızınızın şekersiz olmasıdır.

Süt içmek yanmayı geçirir mi?

Sütte az miktarda asit olmasına rağmen, mide asidini yatıştırarak mide ağrısını geçirdiğine inanılır. Mide asidine karşı geçici bir bariyer oluşturduğu doğrudur; ama asit üretimini teşvik edici özelliğinden dolayı bu rahatlama kısa süreli olacak, ardından rahatsızlık yeniden baş gösterecektir. 1976’da 10 gönüllü üzerinde yapılan deneyde, denekleri midesi boşaltılarak burundan hortum yoluyla sütle beslenmeye başlandı. Bir saat sonra mideleri yeniden boşaltılarak 5 dakikada bir mide asitleri ölçüldü. Sütün 3 saat boyunca asit salgısını artırdığı görüldü. Fakat mide asidinin artmasına yol açan sadece süt değildir. Kahve, çay ve biranın da asit salgısını artırdığı biliniyor. En fazla artışa bira ve sütün neden olduğu, bu nedenle içeceğin kendi asit-baz dengesini gösteren ph seviyesinin bir önemi olmadığı görüldü.