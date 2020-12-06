06 Aralık 2020 Pazar 15:34 | Son Güncelleme:
MasterChef evde suşi tarifi! Adım adım Sushi (suşi) yapımı ve malzemeleri neler?
Bu akşam MasterChef'te Sushi (suşi) yapılacak. Son dokunulmazlık oyunu için kıyasıya yarışacak olan mavi ve kırmızı takım arasından suşi mücadelesi ekrana gelecek. Uzak Doğu mutfağına ait olan suşinin kökeni Japonya'ya aittir. Sushi (suşi) malzemeleri neler? MasterChef evde suşi tarifi ve yapımı...
Uzak Doğu mutfağının en bilinen lezzetlerinden olan Sushi (suşi) bu akşam MasterChef Türkiye ekranlarından izleyenler buluşacak. Evde, pratik, kolay ve lezzetli suşi yapacak olanlar suşi tarifi ve yapımına dair aramalar yapıyor. Yosun, pirinç ve diğer malzemelerin birleşmesiyle oluşan sushi (suşi) malzemeleri neler? MasterChef evde suşi tarifi ve yapımı..
SUSHİ (SUŞİ) MALZEMELERİ NELER?
- 1 adet nori (yosun yaprağı)
- 1 kâse sushi pilavı
- 1 ince dilim füme somon ya da ton balığı
- 2 ince dilim salatalık
- 1 kâse pirinç sirkesi
- 1 tatlı kaşığı wasabi
- 1 tutam susam
- Serviste kullanmak için soya sosu
MASTERCHEF EVDE SUŞİ TARİFİ VE YAPIMI
Uzak doğu mutfağının vazgeçilmez tatlarından Suşi, gerekli malzemelerin bulunması halinde evde de üretilebilmektedir. Sushi hazırlama da en önemli nokta parazit içermeyen kaliteli su ürünlerinin kullanılmasıdır.
- Streç ile kaplanmış bambu hasıra parlak tarafı altta kalacak şekilde noriyi (yosun yaprağını) koyun ve pirinç sirkesiyle hafifçe ıslatın.
- Elinizi sirkeli su ile ıslatın ve hazırladığınız sushi pilavından bir parça alın. Fotoğraftaki gibi pilavı norinin üzerine eşit ve üst taraftan 1 parmak boşluk kalacak şekilde yayın. (parmak uçarınızı pirinç sirkesi ile ıslatırsanız elinize yapışmaz)
- Yaydığınız pilavın üzerine şerit halinde wasabi sürün. Wasabi sürdüğünüz kısıma ince dilimlenmiş çiğ somon ve salatalığı yerleştirin, salatalıkların üzerine susam serpin.
- Bambu hasırın size bakan tarafını hafif kaldırarak bıraktığınız 1 parmak boşluğa kadar çok sıkmadan sarın.
- Bıraktığınız 1 parmak boşluğa gelince bambunun ucunu hafifçe kaldırarak norinin yapışmasını sağlayın.
- Hazırladığınız ruloyu 6 eşit parçaya bölün ve servis tabağına alın. Soya sosu ya da zencefil turşusu ile servis yapın