MasterChef evde suşi tarifi! Adım adım Sushi (suşi) yapımı ve malzemeleri neler?

Uzak Doğu mutfağının en bilinen lezzetlerinden olan Sushi (suşi) bu akşam MasterChef Türkiye ekranlarından izleyenler buluşacak. Evde, pratik, kolay ve lezzetli suşi yapacak olanlar suşi tarifi ve yapımına dair aramalar yapıyor. Yosun, pirinç ve diğer malzemelerin birleşmesiyle oluşan sushi (suşi) malzemeleri neler? MasterChef evde suşi tarifi ve yapımı..

SUSHİ (SUŞİ) MALZEMELERİ NELER?

1 adet nori (yosun yaprağı) 1 kâse sushi pilavı 1 ince dilim füme somon ya da ton balığı 2 ince dilim salatalık 1 kâse pirinç sirkesi 1 tatlı kaşığı wasabi 1 tutam susam Serviste kullanmak için soya sosu

MASTERCHEF EVDE SUŞİ TARİFİ VE YAPIMI

Uzak doğu mutfağının vazgeçilmez tatlarından Suşi, gerekli malzemelerin bulunması halinde evde de üretilebilmektedir. Sushi hazırlama da en önemli nokta parazit içermeyen kaliteli su ürünlerinin kullanılmasıdır.