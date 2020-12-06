MasterChef 6 Aralık 2020 kim elendi, veda eden isim kim? MasterChef'te bu akşam dokunulmazlığı kim aldı?

MasterChef 6 Aralık 2020 Pazar günü kimin elendiği ve dokunulmazlığı hangi ismin kazandığı heyecanla takip ediliyor. Finale kısa bir süre kala adaylar yarışmada kalmak için birbirleriyle kıyasıya mücadele içine giriyor. Bu akşam şefler 3. eleme adayını belirlemek için takımlardan suşi yapmalarını istedi. Dün akşam kırmızı takımda Eray dokunulmazlığı kazanırken, Serhat 2. eleme adayı oldu. İlk eleme adayı ise Ebru olmuştu. MasterChef 6 Aralık 2020 kim elendi? MasterChef'te bu akşam dokunulmazlığı kim aldı?

MASTERCHEF 6 ARALIK 2020 PAZAR KİM ELENDİ?

MasterChef 6 Aralık 2020 Pazar kim elendiği henüz belli değil. Detaylar geldikçe haberimize eklenecektir.

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MASTERCHEF DÜN AKŞAM NELER YAŞANDI?

MasterChef Türkiye’nin 114. bölümünde Mehmet şef günün menüsünü açıkladı. Dokunulmazlık oyununda yarışmacılardan yedi çeşit meze yapılması istendi. Bu mezelerin hazırlanması için yarışmacılara verilen süre ise bir saat idi. Ayrıca bu hafta kaptanlar düellosunu kazanan Eray'ın avantajı açıklandı. Eray, mezelerin hepsi yapıldıktan sonra hem kendi takımının hem de karşı takımın yaptıkları mezeleri inceledikten sonra Kabak Çerkez mezesini değerlendirme dışında tutulması için iptal etti. Şefler, bu iptal edilen mezenin tadımını yaptı. Eğer bu meze iptal edilmese Kırmızı takımın kazanacağını belirtti.

İki takım tarafından hazırlanan mezeler, programın özel 3 konuğu tarafından tek tek değerlendirildi. İlk gelen 2018 MasterChef yarışmacısı Mehmet Sur oldu. Şırdancı Mehmet tarafından yapılan değerlendirme sonucunda Mavi ve Kırmızı takım 3-3 berabere bitti.

Dokunulmazlık oyununda ikinci konuk 2019 yarışmacısı Faruk Batuhan Öner idi. MasterChef Faruk Batuhan, altı çeşit mezenin tadımını yaptı ve seçtiği tabağı kaldırmasıyla kazanan takımı belirledi. Faruk Batuhan'ın seçimi sonrasında iki takım yine 3-3 berabere kaldı.

Son olarak bu sezon yarışan Tanya Kilitkayalı ilk dört tadımda Mavi takımı seçti. Böylece dokunulmazlık oyununu Mavi takım kazanmış oldu. Tanya, denediği tüm tabaklarda Mavi takımın yaptığı yemeği seçti. Böylece 6-0 kazanan Mavi takım, toplamda 12-6 kazanmış oldu.