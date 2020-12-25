Maskenin altından doğru nefes alma tekniği

Pandemi döneminde nefes darlığı ve alerjik alerjik reaksiyonlardan kaçınmak için doğru maske kullanımı oldukça önemli. Maskenin altında doğru nefes alıp vermenin diyafram ile mümkün olduğunu anlatan uzmanlar, maskeyle nefes almanın püf noktalarını anlattı.

DHA'ya açıklamalarda bulunan Nefes Koçu Nazlı Baç, maskenin altında doğru nefes alma alışkanlığının kazanılabileceğini belirterek, maskeyle doğru nefes konuşunda şunları söyledi:

"Dünya Sağlık Örgütü'nün doğru nefesin nasıl olduğuyla ilgili bir açıklaması var. Nefesin burundan alınıp burundan verilmesi doğrudur. Ağız yemek yemek içindir. Havayı diyaframa indirdiğimizde nefesi doğru almış olacağız. Maskenin altında ağızdan alınan nefes özellikle gözlük kullananlar için biraz sıkıntılı sonuçlar doğuruyor. Çünkü gözlüğün altında buharlaşma olabiliyor. Biz ağızdan değil burundan, sakin ve sessiz nefesler alıp verirsek çok daha rahat bir süreç geçiririz. Pandemi bizim için bir kabus olmaz."

DOĞRU NEFES İÇİN 4X4 KURALI

Maskenin altında konuşurken de dikkat edilmesi gerektiğini ifade eden Nazlı Baç, spikerler gibi konuşarak çalışmak durumunda kalanların diyaframdan nefes aldığını anlattı. Diyafram nefesinin alışkanlık haline getirilmesi gerektiğini vurgulayan Baç, kaygı, öfke ve sinirlilik durumlarında nefesin kesik kesik göğüsten alındığını söyledi. Doğru nefes alıp verme alışkanlığının kazanımı noktasında 4x4 tekniğinin yardımcı olduğunu belirten Baç, şöyle devam etti: