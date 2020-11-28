Koronavirüslü hastayla aynı evde yaşamanın kuralları

Koronavirüs salgınına yakalanan kişi sayısı artarken koronavirüs hastasıyla aynı evde olanların çoğu hem korkuyor hem de ne yapması gerektiğini araştırıyor. Uzm. Dr. Ülkümen Rodoplu, koronavirüs hastasıyla aynı evde yaşarken dikkat edilmesi gerekenleri sıraladı.

DHA'ya açıklamalarda bulunan Uzm. Dr. Rodoplu, "Koronavirüslü hastanın kaldığı odanın havalandırılması, mutfak ve tuvalet gibi ortak kullanım alanlarında mutlaka maske takılması gerekmektedir." dedi.

EN AZ 10 DAKİKA ODAYI HAVALANDIRIN

Virüsün eşyalar üzerinde kalma sürelerinin sınırlı olduğunu söyleyen Uzm. Dr. Rodoplu, koronavirüslü hastanın kaldığı odanın sık sık temizlenmesi gerektiğini söyledi. Uzm. Dr. Rodoplu, önerilerini şöyle sıraladı:

"Koronavirüsün eşyaların üzerinde kalma süreleri çok sınırlı. Dolayısıyla evimizdeki eşyaları, dışarıdan getirdiğimiz eşyaları uzun uzun dezenfekte ediyorduk ya, buna artık ihtiyaç duymuyoruz.

Koronavirüs, insandan insana bulaşıyor havada asılı kalıyor. Dolayısıyla, izolasyon sürecinde hasta olan bir kişinin kendisine özel bir odada kalmasında yarar var.

Hasta olan kişinin dinlenmesi açısından, rahat etmesi açısından ve evdeki diğer bireylere hastalığı yaymaması açısından ayrı bir odada kalması fayda sağlayacaktır.

Bu odanın her saat başı iklim koşulları izin verdiği müddetçe en az 10 dakika süreyle havalandırılmalıdır. Böylece, ikinci bulaşma yolunu atmış oluyoruz." dedi.

MUTFAK, BANYO GİBİ ORTAK ALANLARDA MASKE ŞART

Ev içerisinde banyo, tuvalet, mutfak gibi ortak kullanım alanlarında mutlaka maske kullanılması gerektiğini ifade eden Uzm. Dr. Rodoplu, Koronavirüslü hastayla aynı evde yaşarken ortak kullanım alanlarıyla ilgili şunları söyledi:

"Hasta olan kişi, tuvalete, banyoya evin başka alanlarına geçecekse mutlaka maske kullanmaya devam etmesi gerekmektedir.

Koronavirüse yakalanan hastayla tabak, bardak gibi kullandığımız ortak eşyalarımızı ayrı yıkamasına gerek yok. Bizim eşyalarımızla yıkanabilir.

Yediğimiz yemeklerle, kullandığımız eşyalarla bu virüs bulaşmıyor. Bu virüs, havada asılı kalıyor ve kişiden kişiye yüz yüze bulaşıyor bu yüzden hem hasta olan kişinin hem de diğer aynı ev içerisinde yaşayan kişilerin ellerini sık sık yıkaması gerekmektedir."