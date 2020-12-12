Konya bamya çorbasının orijinal tarifi! Konya bamya çorbasının püf noktası

Konya bamya çorbası sevilerek tüketilen yemeklerin başında geliyor. Konya'da özel davet ve düğün yemeklerinde meşhur olan bamya çorbası biraz ekşimsi bir tada sahip, iştah açıcı bir çorbadır. Konya'nın olmazsa olmazı bamya çorbasının püf noktası ise çorbada kuyruk yağı kullanılması ve bamyaların limonla haşlanmasıdır. İşte Konya bamya çorbası tarifi ve malzemeleri...



KONYA BAMYA ÇORBASI MALZEMELERİ

Bamyaları haşlamak için 3 su bardağı su

Yarım su bardağı kuru çiçek bamya

Yarım limon (dilimlenmiş),

Yarım su bardağı kuyruk yağı (bamyaların büyüklüğünde doğranmış)

1 su bardağı koyun eti (bamyaların büyüklüğünde doğranmış)

1 yemek kaşığı sadeyağ (tereyağı)

2 soğan (çok ince kıyılmış)

1 yemek kaşığı domates salçası (mevsim yaz ise ve istenirse 3 kırmızı domates)

5 su bardağı et suyu veya su

1 tatlı kaşığı tuz

2 çorba kaşığı limon suyu

KONYA BAMYA ÇORBASI TARİFİ

Bamya çorbası için önce bamyaların tüylerinin dökülmesi için kalburda veya bez arasında yıkayın. Üç dört limon dilimi konulmuş suyla (limon sünmemesini sağlar) yarı haşlayın ve ipleri çıkarın.

Konya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün orijinal tarifine göre bamya çorbası için önce tencereye et ve kuyruk yağını koyun ve kapağı kapatın. Et bıraktığı suyu çekinceye kadar arada bir karıştırarak kavurun. Sadeyağı ve soğanları ilave edin, soğanlar sararıncaya kadar kavurun. Salça koyun ve karıştırın. Suyu ilave edin ve kapağı kapatın.

Etler pişinceye kadar yaklaşık 30 dakika kaynatın, bu arada tuz atın. Suyu azalmışsa 5 su bardağına tamamlayabilirsiniz.

Haşlanmış bamyalara limon veya koruk suyunu ilave edin, kaynamaya başlayınca çok hafif ateşe alın, bamyalar yumuşayıncaya kadar 20-30 dakika kadar pişirin. Konya bamya çorbası hazır. Afiyet olsun...