Konya höşmerim tarifi nasıl yapılır? Höşmerimin püf noktası kaymak

Konya höşmerim tatlısı Konya'nın geleneksel ve sevilen tatlıları arasında yer alıyor. Geleneksel Konya höşmerimi kaymak, süt, şeker ve özel unla kavrularak yapılır. Un helvasına benzeyen oldukça hafif ve lezzetli bir tatlıdır. Un helvasından farkı ise höşmerimin kaymakla yapılmasıdır. Şeker istenmezse bal ile tatlandırılabilir. İsteyenler dondurma ve fıstıkla süsleyebilir. İşte Konya höşmerim tarifi...



KONYA HÖŞMERİM TARİFİ

Tencereye kaymağı ve tereyağını ekleyin, köpürene kadar karıştırın.

Teflon tencere ye 200 gram kaymağımız ve bir kaşık tereyağımızı ekliyor ve köpürene kadar karıştırıyoruz. Daha sonra unu ilave edin ve kavurun. Rengi iyice dönene kadar kavurun. Daha sonra kaynamış olan sütü ekleyin.

Sütü karışıma yedirdikten sonra şekeri de ekleyin ve karıştırın. Ocağın altını kapatın ve karıştırmaya devam edin. Kıvama geldiğinde tabağa alıp servis edebilirsiniz. Dondurma ve Antep fıstığı ile süsleyebilirsiniz. Höşmerim hazır. Afiyet olsun...