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28 Aralık 2020 Pazartesi 15:38 | Son Güncelleme:

Kırmızı biber C vitamini deposu

Kırmızı biber C vitamini deposu

Kırmızı biber sadece yemeklere lezzet katmıyor vücuda faydası ile şifa oluyor. Portakaldan daha fazla C vitamini barındırdığı söylenen kırmızı biber, bağışıklığı güçlendiriyor ve kanser hücreleriyle savaşıyor.

Kırmızı biberin portakaldan daha fazla C vitamini deposu olduğunu biliyor muydunuz? Yemeklere lezzet için kattığımız kırmızı biberin faydaları saymakla bitmiyor. Diyetisyen Hüsne Okatan, kırmızı biberin faydasını şu şekilde anlattı:

“Kırmızı biberin prostat kanserinin büyümesini engellediği saptanmıştır. Koronavirüsten korunmak için yapılan çalışmalarda da günlük C vitaminini almamız gereken dozda almamız gerektiğini söylüyor. Bunun için de besinlerle beraber günlük C vitaminimizi alıyoruz. Tek başına değil ama yanında karbonhidratımızı, yağımızı ve lifimizi kombine şekilde alıyoruz.” 
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