Kırmızı biber C vitamini deposu

Kırmızı biberin portakaldan daha fazla C vitamini deposu olduğunu biliyor muydunuz? Yemeklere lezzet için kattığımız kırmızı biberin faydaları saymakla bitmiyor. Diyetisyen Hüsne Okatan, kırmızı biberin faydasını şu şekilde anlattı:

“Kırmızı biberin prostat kanserinin büyümesini engellediği saptanmıştır. Koronavirüsten korunmak için yapılan çalışmalarda da günlük C vitaminini almamız gereken dozda almamız gerektiğini söylüyor. Bunun için de besinlerle beraber günlük C vitaminimizi alıyoruz. Tek başına değil ama yanında karbonhidratımızı, yağımızı ve lifimizi kombine şekilde alıyoruz.”