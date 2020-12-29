Kilo vermek için börülce, gür saçlar için bezelye tüketin

Bezelye, nohut ve mercimek mutfakta en çok tüketilen besinler arasında yer alıyor. Peki, bu besinleri tüketirken faydalarını biliyor musunuz? Cilde iyi gelen kırmızı mercimek aknelere iyi geliyor, bezelye ise saçları gürleştiriyor.

Sabah Gazetesi'ne değerlendirmelerde bulunan Diyetisyen Salih Gürel, en çok tüketilen besinlerin faydalarını anlattı.

Nohut: Diyabeti önleyen ve kilo kaybına yardımcı olan mükemmel bir bitki bazlı protein kaynağıdır. Nohudun şaşırtıcı yararları arasında, sindirimi iyileştirme, kalp hastalıklarını önleme, kan basıncı seviyelerini dengeleme gibi özellikler yer alır.

Bakla: Zengin bitkisel protein ve karbonhidrat içerir. A, B, C ve B2 vitaminleri içermesinin yanı sıra idrar yollarının temizlenmesine yardımcı olur. Baklanın faydalarını sıralayacak olursak; cilt sağlığını korumaya yardımcıdır. Doğal depamin kaynağıdır. Bağırsak hareketlerinin artmasını sağlar. Böbrek fonksiyonlarını düzenler.

Barbunya: A, B5, B9 ve C vitamini ile demir, kalsiyum ve magnezyum mineralleri açısından zengindir ve yüksek oranda lif içerir. Büyüme çağındaki çocuklar, sporcular, hamileler ve vücut geliştirmek isteyenler için bulunmaz bir protein kaynağıdır. Barbunyanın faydalarını sıralayacak olursak; posalı yapısı sayesinde barsak kanserine karşı koruyucudur. Vücudun onarımını ve gelişimi destekler. Kan şekerini hızla yükseltmediği için diyabetli hastalarda uzun süre tokluk sağlar. Romatizmal hastalıklar için faydalı bir gıdadır

Kırmızı mercimek: Sodyum, potasyum, protein, magnezyum, C vitamini, demir, kalsiyum, A, B12, D vitamini açısından zengin bir yiyecektir. Cilde iyi gelir. İçerisindeki antioksidan bileşenler sayesinde yaşlanmayı engeller, ciltteki yara ve aknelere iyi gelir. Zengin lif içeriği sayesinde tok tutar, kilo kaybına yardımcı olur.

Yeşil mercimek: Kas yapısını güçlendirir. Diyabete iyi gelir. Kolesterolü düşürür. Kalp sağlığını destekler. Enerji verir. Sindirim sistemine destek olur. Kanserle mücadele eder.

Bezelye: Mide dostlarından biridir. Sahip olduğu polifenoller sayesinde mideye zarar verecek bakterileri yok eder. Antioksidan bir besin olduğu için; cildin daha arınmış ve parlak görünmesine yardım eder. Metabolizmayı canlandırıcı etkiye sahip olan bezelye, yağ yakımını hızlandırmaya da yardım eder. Güçlü ve parlak saçlara sahip olmanın sırrı bezelyedeki vitaminlerdir. Folik asit kaynaklarından biridir ve gebelik planlayan kadınların en büyük yardımcısıdır.

Börülce: kolesterolü düşürür. Şeker dengesini korur. A vitamini deposudur. Çok iyi bir protein kaynağıdır. Bağırsak sağlığını korur ve kilo vermeye yardımcıdır. Demir eksikliği anemisine iyi gelir. Çinko, B9 ve potasyum deposudur.

Fasulye: Yüksek lif içeriği sayesinde sindirim sistemini düzenler. Kalın bağırsak kanseri riskini azaltır. Kolesterol seviyesini düşürmeye yardımcıdır. Göz sağlığının korunmasında oldukça önemli bir rol oynar. Hamilelik öncesi ve hamilelik sırasında anne ve bebek sağlığı açısından yararlı olan folik asit içeriği nedeniyle bolca tüketilmelidir. Yaşlanma etkilerini geciktirir ve çeşitli hastalıkları önlemeye yardımcıdır. Yüksek miktarda B6, B1, A ve C vitamini içerir. Bedeni ve zihni yorgunlukları gidermeye yardımcıdır.

Soya fasulye: Antioksidan seviyeleri, çeşitli kanserlerin başlamasını önlemede genel olarak iyi sonuçlar verir. Toplam kolesterolünüzü düşürmenize yardımcı olan sağlıklı, doymamış bir yağ kaynağıdır. Uyku bozukluklarını ve uykusuzluk oluşumunu azaltmada yardımcı olabilecek metabolizmanın bir dizi yönünü düzenlemeye yardımcı olur.