Kayısı çekirdeği yağı sivilceleri önlüyor, saçı besliyor

Kayısı çekirdeği yağının faydaları saymakla bitmiyor. Harward Üniversitesi'nde bir araştırmaya göre, kayısı çekirdeği solunum ve savunma sistemleri için değerli bir destekleyicidir. Kayısı akciğerler ve diğer solunum sistemleri için faydalıdır. Bu çekirdeklerden yemek bakım sistemi yenilenmesine yardımcı olur. İşte kayısı çekirdeği yağının faydaları...



SİVİLCELERİ HIZLA GEÇİRİR

Kayısı çekirdeği, yağ olarak söz konusu selülitlerin azaltıp oluşumunu önlüyor. Kayısı çekirdeği yağı, kırılma karşıtı bir etki yaratıyor, cildin yaşlanmasını geciktiriyor. Sivilcelerin hızla geçmesine destek oluyor. Kayısı çekirdeği yağı, ağrıları dindirmede önemli rol oynuyor.

YÜKSEK TANSİYONU DENGELER

Kayısı çekirdeğinin içinde A, D, K ve E vitaminlerinin yanı sıra kanser mücadelede önemli bir etkiye sahibi olduğu söylenen B17, başka bir isimle laetril adlı bir madde de yer alıyor. Bu aslında kayısı onun merkezinde yer alıyor. B17 sayesinde kanserli hücrelerin oluşumunu, oluşmuş olanlarınsa genişlemesini engellediği söyleniyor. Bolca vitamin barındırması sayesinde güçlendirici bir etki de yaratabiliyor. Bu özellikleri yüksek kanadını dengelemede yardımcı oluyor. Bu sayede yüksek tansiyonu olanlara destek oluyor.

KALP SAĞLIĞINA İYİ GELİR

Kayısı çekirdek yağı kullanımı kalp ve kardiyovasküler sistem için oldukça yararlı olabilmektedir. Araştırmalarda miyokard enfarktüsü yani kalp krizi geçirme azaltmada etkili olduğu ortaya çıkmıştır. Salatalara eklenebilen kayısı çekirdeği belirli yemek tarifleri için de kullanılabilir.

AYAK SAĞLIĞINI KORUR

Kış aylarında ayaklara yapılan bakım ihmal edilmektedir. Kayısı yağı ise inanılmaz derecede nemlendirici etkisiyle ciltte emilir. Bunun yanı sıra ayak üzerinde basit taban, topuğu ve ayak parmaklarını yumuşak ve pürüzsüz hale getirir. Ayak yıkamalarını keyifli hale getirebilecek üç doğal bileşeni bir araya getirmek güzel bir fikir olabilir. Bunun için şeker, kayısı çekirdeği yağı ve biraz da antioksidan olarak taze zencefili bir araya getirmek yeterlidir.

YAŞLANMAYI ÖNLER

Kayısı çekirdeği yağındaki tekli doymamış yağlar cildi onıcı övgüye sahiptir. Bu, yaşlanmayı önleyici mükemmel bir üründür. Bu yağla yüzünüze masaj yapmak cilt tonunu eşitlemeye yardımcı olur ve yüz kaslarınızı güçlendirir. Kayısı içerisindeki A ve E vitamini cildin yaşlanmasına karşı savaşmaktadır.

SAÇI BESLER

Kayısı yağı saça kaybettiği nemi geri kazandırmada etkili yağlardan biridir. Belli saç ürünleri, ister doğal olsun isterse başka şekillerde, saç telleri üzerinde çalışır. Amaç saç tellerini nemli tutmaktır. Kayısı çekirdeği kullanarak hem nemi geri kazandırırsınız de saçlardaki daha yumuşatılmış olursunuz.

NASIL KULLANILIR?

Kayısı çekirdeği olarak ve kayısının çekirdeğinin çekirdeğinin sert kabuğunun kırılmasıyla ortaya çıkan, badem benzeri yemiş, doğrudan tüketilebilir ya da kayısı çekirdeğinin yağı hazırlanarak bu yağ kullanılabilir. Yağ, diğer birçok yağ gibi cilde doğrudan sürülerek kullanılabilir ama zeytinyağı gibi cilt tipinize uygun başka bir yağla karıştırmanız da büyük önem taşıyor. Aktarlardan ulaşabileceğiniz kayısı vermeden önce bilmeniz gereken çok ciddi konular bulunuyor. Çünkü kayısı çekirdeği, çünkü yararlı saydığımız çünkü aslında ölüme sonuçlanabilecek ciddi zararlar.

KURUYEMİŞ GİBİ TÜKETİLMEZ

Kayısı çekirdeği doktorunuza danışmadan tüketmemeniz gerekiyor. Çünkü içinde bulunan laetril adlı madde, her ne kadar kanser madde olduğu söylense de buna dair tartışmalar hala devam ediyor ve bu aslında vücut için geri dönülemeyecek zararlar oluşturabileceği de belirtiliyor. Adını pek bilmesek de siyanürün üretimini kolaylaştırdığı söylenen bu madde olarak aslında vücudumuzda birçok toksin birikebiliyor. Günde 30 ila 60 adet kayısı çekirdeği yenmesinin ciddi zehirlenmesinin, koma haline ve hatta ölüme yol açabileceği söyleniyor. Üstelik bu sayılar söz konusu bir çocuk olduğunda 5 ila 10 arasındaki az miktarlarda bile ciddi etkiler gösterebiliyor.

FAZLASI ZARARLI

Kayısı çekirdeği içerdiği siyanid (siyanür) için fazla kullanıldığı yerde zehirlenmeye neden oluyor. Zehirlenme oranı tüketilen miktara göre değişim gösteriyor. Hafif zehirlenmelerde baş dönmesi, baş dönmesi, bulantı, kusma ağrısı, denge kaybı ilk ortaya çıkan bulgulardır. Şikayet ederse tansiyon düşmesi, kalpte hızlı çarpma, bilinç bulanıklığı ve koma ortaya çıkabilir. Bu durum devam eder ve gerekli bilgi alınmazsa rahatsızlık ölümle sonuçlanabilir.