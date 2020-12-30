Kavrulmuş kuru yemiş tüketmeyin

Kavrulmuş kuru yemiş genelde herkes tarafından çok sevilir. Peki, kavrulmuş kuru yemişin zararlarını biliyor muyuz? Dr. Öğr. Üyesi Sibel Bölek, kavurma işleminin kuru yemişlerin içerdiği değerli yağların trans yağlara dönüşmesine neden olduğunu belirterek, kuru yemişlerin çiğ tüketilmesi önerisinde bulundu.

AA'da yer alan habere göre Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Hamidiye Sağlık Bilimleri Enstitüsü Gıda Teknolojisi Ana Bilim Dalı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Sibel Bölek, kuru yemişlerle ilgili bilinmeyenleri anlattı.

KURU YEMİŞLERİN FAYDALARI

Kuru yemişlerin normalde "sağlıklı atıştırmalıklar" grubunda olup son derece yararlı etkilere sahip olduğunu anlatan Bölek, şunları söyledi:

"Lif ve protein açısından zengin olan kuru yemişler ayrıca yüksek antioksidan aktiviteye de sahiptirler. Diğer taraftan içerdikleri yağlar en başta kalp ve beyin olmak üzere pek çok vücut fonksiyonu için fayda sağlayan omega-3 yağ asitleri açısından zengin bir kaynaktır. Yapılan araştırmalar kuru yemiş tüketiminin, kolesterolü, kan basıncını ve kan şekeri seviyesini düşürmek gibi çeşitli yararları olduğunu göstermiştir. Ayrıca kuruyemişler, içerdikleri lipaz sayesinde yağ yakımına da yardımcı olmaktadır."

Türkiye'de ve dünyada kuru yemişlerin tüketime sunulmadan önce belirli sıcaklıklarda ısıl işleme tabi tutulduğuna işaret eden Bölek, bazı tüketicilerin daha yüksek sıcaklıklarda kavrulmuş ürünlere talep gösterebildiğini ve çifte kavrulmuş ürünleri tercih ettiğini aktardı.

KAVRULMUŞ KURU YEMİŞİN ZARARLARI



Bölek, kişisel beğeninin devreye girdiği bu aşamada, işletmelerin tüketici taleplerini önemseyerek çifte kavrulmuş ürünleri piyasaya sürdüklerine dikkati çekerek, şunları kaydetti: