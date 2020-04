Karantinada nasıl mutlu olunur? Karantinada mutluluk için neye ihtiyaç var?

"Karantinada mutlu olmak" son günlerde en çok duyulan bir cümle haline geldi. Özellikle ev sürecinde anlaşamayan çiftler ve evde sıkılmaktan bunalmış çocuklar aileleri yıpratmaya başladı. Peki, evde nasıl mutlu olunur?

Mutlu olma durumuna karşı çözüm önerilerini anlatan Psikolog Derya Yalçınkaya, "Yapılan birçok araştırma mutluluğun zaman ile azaldığını, mutsuzluğun artış gösterdiğini belirtmekte. Peki neden? İnsan olarak hep olmayanın ya da olduramadığımızın peşinde miyiz? Pozitif psikolojinin öncülerinden olan Seligman: Bireylerin geçmişe nazaran daha iyi ekonomik imkânlara sahip olması, daha iyi eğitim alması ve daha iyi fiziki koşullara sahip olmasına rağmen; genel olarak ruh sağlığında kötüye doğru bir gidiş olduğunu belirtmektedir. Şu iki soruya dikkat çekmek istiyorum. İlki; "Neden bazı insanlar diğerlerinden daha mutludurlar?" , diğeri; "Mutsuz bir insanın acaba mutlu olması sağlanabilir mi?". Cevaplarında kişisel farkındalığın devreye girmesi ile mutluluk kavramının ne kadar kişiye özel olduğunu fark edelim." dedi.

KİM DAHA MUTLU?

Mutlu kişilerin sosyal, dışa dönük, uyumlu, kişiler arası ilişkilerinden doyum alan ve olumsuz duygulardan çok olumlu duygular yaşayan kişiler olduğunu söyleyen Derya Yalçınkaya şu şekilde konuştu:

"En mutlu olduğunuz anı düşünün dediğimde içinde sevgi barındıran bir anı hatırlarsınız. Sevgi ve sevilmek mutlu olmanın ilk basamağı, sevgi ile yapılan her işinde mutluluk getireceği kanaatindeyim. Hem olumlu düşünerek, hem de stres ile baş edebilme yöntemlerini öğrenerek mutluluğa adım atabilirsiniz. İyi olmak için; önce kendini kabul et, geliştirilmesi gereken yönlerine eğil ve fark et, ardından olumlu düşünme tekniklerini hayatına dahil et. Yaşam becerilerini arttırarak öznel iyi oluşuna katkı sağlayabilirsin."