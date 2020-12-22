Karaciğer ve kalbin şifası sumak suyunda! Sumak suyunun faydaları

Genelde yemeklere katılarak tüketilen sumağın suyu ve çayı da şifa dağıtıyor. Koronavirüs salgın sürecinde de çok konuşulan sumak suyu kalpten karaciğere ve cilde kadar vücuda birçok fayda sağlıyor. İşte sumak suyunun faydaları...



SUMAK SUYUNUN FAYDALARI

SİVİLCELERİ ENGELLER

Hücreleri yenileyici özelliği sayesinde cilde ve saça da faydası vardır. Kaynatılmış sumak suyunu tonik olarak kullanabilirsiniz. Sabah akşam düzenli olarak kullandığınız su, hem akne oluşumunu engeller, hem de yaşlanmayı geciktirir.

YORGUNLUK GİDERİR

Antioksidan etkisi sayesinde üst solunum yolları hastalıklarında aniden meydana gelen yüksek ateşi düşürerek beyin sağlığını korur. Haftada bir bardak tüketilen sumak suyu, sinir sisteminde deforme olmuş hücrelerin sayısını azaltır, sağlıklı hücrelerin artmasını sağlar. Yorgunluk, stres ve depresyon riskini azaltır.

ZEHİRLENMEYİ ÖNLER

Gıda zehirlenmesi durumunda sumağı kaynatıp bir bardak içmeniz faydalı olur. Hem midenizi hem de bağırsaklarınızı temizleyerek idrar ve dışkılamayla zehirlenmeye neden olan zararlı bakterileri vücuttan atar.

KİLO VERMEYE YARDIMCI OLUR

Sumak suyunu, sindirimi düzenlediği için zayıflamak içinde kullanabilirsiniz. Aynı zamanda gün içinde yarım çay bardağı tükettiğiniz sumak suyu hazımsızlık ve şişkinliği de önler.

ÖDEM ATMAYI SAĞLIYOR

Sumak çayı için 100 gram sumağa ve bir litre içme suyuna ihtiyacınız var. Büyük bir cam kabın içine sumağı koyun. Üstüne sıcak su ekleyin. 15-20 dakika demlenmesini bekleyin. Süzüp bir sürahiye alın ve buzdolabında bekletin. Bu soğuk çayın tamamını, gün içinde belli aralıklarla için. Sumak çayının bir özelliği de diüretik olmasıdır. Vücuttaki ödemi atmaya yardımcı olur.

SUMAK ÇAYI DİYABET HASTALARINA ŞİFA

Diyabet, çeşitli komplikasyonlara yol açan, çok faktörlü bir hastalıktır ve bu nedenle birçok tedavi yaklaşımını gerektirir. Diyabetli hastalar yeterince insülin salgılamaz. Fitoterapi uzmanları, diyabetle mücadelede en etkili yöntemin 'sumak çayı' olduğunu dile getiriyor.

KARACİĞERİ KORUR

Kalp ve karaciğer rahatsızlıklarının en büyük nedeni yüksek kolesteroldür. Sumak, kolesterolün olması gerektiği seviyede kalmasını sağlar ve kan basıncını düzenler. Karaciğerin korunmasında önemli rol oynar.

İŞTAHSIZ ÇOCUKLARA İYİ GELİR

İştahsızlık problemi yaşayan çocuklara sumak suyundan ayda bir kere içirilmelidir. Hem vücut direncini artırır hem de iştahını açarak daha sağlıklı beslenmesine yardımcı olur.

TIRNAKLARA İYİ GELİR

Sumak, genellikle tırnak altlarında oluşan dolamanın iyileşmesi için de kullanılan doğal tedavi yöntemlerinden biridir. Kaynayan sumak suyunun içine sirke ve bal koyarak iyice kaynatın. Bu karışımı bir gün beklettikten sonra dolamanın üzerine sürünüz.