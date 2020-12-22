Karaciğer ve kalbin şifası sumak suyunda! Sumak suyunun faydaları
Sumak suyu cilt problemlerinden zehirlenmeye ve karaciğere kadar vücutta birçok probleme şifa oluyor. Sumağı çay şeklinde içebilir veya kaynatabilirsiniz. İşte sumak suyunun bilinmeyen faydaları...
Genelde yemeklere katılarak tüketilen sumağın suyu ve çayı da şifa dağıtıyor. Koronavirüs salgın sürecinde de çok konuşulan sumak suyu kalpten karaciğere ve cilde kadar vücuda birçok fayda sağlıyor. İşte sumak suyunun faydaları...
SUMAK SUYUNUN FAYDALARI
SİVİLCELERİ ENGELLER
Hücreleri yenileyici özelliği sayesinde cilde ve saça da faydası vardır. Kaynatılmış sumak suyunu tonik olarak kullanabilirsiniz. Sabah akşam düzenli olarak kullandığınız su, hem akne oluşumunu engeller, hem de yaşlanmayı geciktirir.
YORGUNLUK GİDERİR
Antioksidan etkisi sayesinde üst solunum yolları hastalıklarında aniden meydana gelen yüksek ateşi düşürerek beyin sağlığını korur. Haftada bir bardak tüketilen sumak suyu, sinir sisteminde deforme olmuş hücrelerin sayısını azaltır, sağlıklı hücrelerin artmasını sağlar. Yorgunluk, stres ve depresyon riskini azaltır.
ZEHİRLENMEYİ ÖNLER
Gıda zehirlenmesi durumunda sumağı kaynatıp bir bardak içmeniz faydalı olur. Hem midenizi hem de bağırsaklarınızı temizleyerek idrar ve dışkılamayla zehirlenmeye neden olan zararlı bakterileri vücuttan atar.
KİLO VERMEYE YARDIMCI OLUR
Sumak suyunu, sindirimi düzenlediği için zayıflamak içinde kullanabilirsiniz. Aynı zamanda gün içinde yarım çay bardağı tükettiğiniz sumak suyu hazımsızlık ve şişkinliği de önler.
ÖDEM ATMAYI SAĞLIYOR
Sumak çayı için 100 gram sumağa ve bir litre içme suyuna ihtiyacınız var. Büyük bir cam kabın içine sumağı koyun. Üstüne sıcak su ekleyin. 15-20 dakika demlenmesini bekleyin. Süzüp bir sürahiye alın ve buzdolabında bekletin. Bu soğuk çayın tamamını, gün içinde belli aralıklarla için. Sumak çayının bir özelliği de diüretik olmasıdır. Vücuttaki ödemi atmaya yardımcı olur.
SUMAK ÇAYI DİYABET HASTALARINA ŞİFA
Diyabet, çeşitli komplikasyonlara yol açan, çok faktörlü bir hastalıktır ve bu nedenle birçok tedavi yaklaşımını gerektirir. Diyabetli hastalar yeterince insülin salgılamaz. Fitoterapi uzmanları, diyabetle mücadelede en etkili yöntemin 'sumak çayı' olduğunu dile getiriyor.
KARACİĞERİ KORUR
Kalp ve karaciğer rahatsızlıklarının en büyük nedeni yüksek kolesteroldür. Sumak, kolesterolün olması gerektiği seviyede kalmasını sağlar ve kan basıncını düzenler. Karaciğerin korunmasında önemli rol oynar.
İŞTAHSIZ ÇOCUKLARA İYİ GELİR
İştahsızlık problemi yaşayan çocuklara sumak suyundan ayda bir kere içirilmelidir. Hem vücut direncini artırır hem de iştahını açarak daha sağlıklı beslenmesine yardımcı olur.
TIRNAKLARA İYİ GELİR
Sumak, genellikle tırnak altlarında oluşan dolamanın iyileşmesi için de kullanılan doğal tedavi yöntemlerinden biridir. Kaynayan sumak suyunun içine sirke ve bal koyarak iyice kaynatın. Bu karışımı bir gün beklettikten sonra dolamanın üzerine sürünüz.