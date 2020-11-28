İmmünoloji uzmanından korona geçirenlere yoga önerisi

İmmünoloji Uzmanı Doktor Vladislav Jemçugov, koronavirüsü atlatanlara yoga önerisinde bulundu.



Sputnik'e değerlendirmelerde bulunan tehlikeli enfeksiyonlar üstüne uzmanlaşmış İmmünoloji Doktoru Jemçugov, Kovid-19 geçirmiş kişilerin, hasta oldukları dönemde vücutlarında oluşan tahribatı gidermek için rehabilitasyon programına alınmaları gerektiğini söyledi.

Jemçugov, “Koronavirüsün atlatılmasından sonra herkes için rehabilitasyon programı doğru olarak hazırlanmalıdır. Programın nasıl hazırlanacağı aşamasındaysa geri planına, yani (virüsle enfekte olunan dönemde) ne gibi rahatsızlıklar yaşandığına, bunların şiddetine ve kişinin yaşına bakılmalıdır.” dedi.

"HER ŞEYDEN ÖNCE OKSİJENİN VÜCUTTAKİ DAĞILIMINI DÜZENLEMEK GEREKİR"



İmmünoloji uzmanı, birçok kişinin, virüsün akciğerlere saldırmış olması nedeniyle nefes darlığı gibi nefes alma sorunları yaşadığı hatırlatmasını yaptı ve bunu yaşamış olanlar için iyileşmenin ardından yapılacak yoga nefes egzersizlerinin yararlı olacağını söyledi.

Jemçugov sözlerini şöyle sürdürdü: