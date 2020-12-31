Hindi sosu nasıl yapılır? Hindi sosu tarifi nasıl?

Hindi sosunun birçok tarifi vardır. Ballı sos hazırlayan da var zeytinyağı ve sarımsaklı sos hazırlayan da var. Peki, en lezzetli hindi sosu tarifi nasıl? Nane karabiber, defne yaprağı, ada çayı gibi baharatların yanı sıra zeytinyağı, taze sıkılmış limon suyu ve sirke bulunan bol suda bütün hindiyi buzdolabında bir gün kadar bekletebilirsiniz. Kararında limon suyu ve sirke gibi asit içeren bileşiklerin bulunduğu bu karışım, baharat tadının hindi etine işlemesini ve etin dağılmadan muntazam bir şekilde dilimlenebilmesini sağlayacaktır.



Ek olarak pişerken daha aromatik ve lezzetli olmasını istiyorsanız derisinin altına otlarla ve baharatlarla tatlandırdığınız tereyağlarından koyabilirsiniz. Bu şekilde hem hindi etinin lezzeti daha çok ortaya çıkar hem de daha nefis bir şekilde kızarır. Aklınızın bir köşesinde bulunsun.

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