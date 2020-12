Her gün elma yemek sarı nokta hastalığı riskini azaltıyor

C vitamininin göz sağlığına olumlu etkilerini araştırmalar kanıtlıyor. C vitamininin katarakt oluşumunu yavaşlattığını gösteren araştırmaların son yıllarda yaygınlaştığına dikkat çeken göz sağlığı uzmanları, Akdeniz tipi beslenmenin gözlere faydalı olduğunu söyledi.

İHA'ya açıklamalarda bulunan Başhekimi Op. Dr. Bilgehan Sezgin Asena, antioksidan içeren ve C vitamini açısından zengin narenciye, brokoli, çilek, biber, kivi, portakal gibi yiyeceklerin düzenli olarak tüketilmesinin katarakt oluşumunun önüne geçtiğini söyledi.

C VİTAMİNİNİN FAYDASI DENEYLERDE ORTAYA ÇIKTI

İngiltere’de 2 bin 54 ikiz üzerinde 10 yıl süreyle yapılan araştırmaya göre düzenli olarak C vitamini alan grubun, almayan gruba oranla katarakt oluşumunda yüzde 30’a varan azalma görüldüğünü belirten Asena, şu bilgileri verdi:

“Katarakt oluşumunun yüzde 35’ini genetik unsurlar, diğer yüzde 65’ini ise beslenme, yaş, alkol sigara tüketimi, şeker hastalığı ve aşırı gün ışığı gibi çevresel faktörler oluşturuyor. Bizim ülkemizde ise 60 yaşın üzerindeki her bin kişiden 5’i katarakt ameliyatı oluyor. C vitamininin antioksidan özelliği nedeniyle katarakt oluşumunun önüne geçtiği yapılan deneylerle ortaya kondu.”

GÖZ SAĞLIĞI İÇİN AKDENİZ TİPİ BESLENME



Yapılan araştırmaların, zeytinyağı, balık, taze sebze, meyveler ile et ve et ürünlerini kapsayan Akdeniz tipi beslenmenin göz rahatsızlıklarını azalttığını kanıtladığını vurgulayan Op. Dr. Bilgehan Sezgin Asena, şu şekilde konuştu:

“Avrupa’nın farklı ülkelerinde 5 bin kişi üzerinde yapılan araştırmada, Akdeniz tipi beslenmenin yine yaşlanmayla birlikte görülen sarı nokta hastalığında da olumlu etkileri olduğunu gösteriyor. Zeytinyağı, balık, taze sebze, meyvelerle, et ve et ürünlerini kapsayan Akdeniz tipi beslenme, göz sağlığını korumak açısından önemli. Akdeniz tipi besinler antioksidan maddeleri içeriyor. Yaşlanmayla birlikte ortaya çıkan ve görme noktasında dejenerasyona yol açan sarı nokta hastalığı görme kayıplarına neden olabiliyor. Bugüne dek pek çok hasta bizlere göz sağlığı için nasıl beslenmeleri gerektiğini soruyordu. C vitamini ve Akdeniz tipi beslenmenin göz sağlığını koruduğu, yapılan araştırmalar sonucunda kanıtlanmış oldu. Her gün bir elma yemek bile sarı nokta hastalığı riskini azaltmaktadır.”