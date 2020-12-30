Hem sakinleştiriyor hem de sivilce izlerini yok ediyor

Vücudunuzdaki kas ağrılarına ve yüzünüzdeki sivilce izlerine karşı papatya çayı tüketebilirsiniz. Hem bağışıklığı güçlendiren hem de soğuk algınlığına iyi gelen papatya çayı, yemeklerden sonra içildiğinde mideyi ve bağırsakları rahatlatarak hazımsızlık ve gaz sancısını ortadan kaldırır. Küçük çocuklarda oluşabilecek gaz problemleri için de kendi çayınızdan bir 2 tatlı kaşığı içmelerine izin verebilirsiniz. Küçük bebeklerdeki gaz problemi içinse emziren annenin papatya çayı içmesi öneriliyor.



PAPATYA ÇAYI SAKİNLEŞTİRİYOR

Papatyanın en çok bilinen özelliklerinden biri iyi bir sakinleştirici olmasıdır... Kendinizi aşırı gergin hissettiğinizde ya da uykusuzluk çektiğinizde bir-iki fincan papatya çayı içmek gevşemenize yardımcı olacaktır. Bazı kişilerde etkisini daha fazla gösterebildiğinden uyanık kalmanızı gerektirecek işlerden önce papatya çayı içmemeniz tavsiye ediliyor. Uykusuzluk problemi için çayı içecekseniz, en iyi zaman yatmadan bir saat öncesi olacaktır. Ilık bir duştan sonra içeceğiniz bir fincan papatya çayının bütün vücudunuzun gevşemesine nasıl da yardımcı olacağını göreceksiniz.

REGL AĞRILARINI AZALTIYOR

Papatyanın rahatlatıcı etkisi aynı zamanda ‘kas gevşetici’ işlevi görmesini de sağlıyor. Adet öncesinde ya da adetin ilk günlerinde kramplar, stres, huzursuzluk gibi şikayetlerini yoğun yaşıyorsanız, papatya çayı yine imdadınıza yetişiyor. Papatya çayı kaslarınızı gevşetmenize yardımcı olduğu gibi, östrojen hormonunun dengelenmesine de yardım ederek adet dönemlerinizde daha sağlıklı olmanızı sağlar. Yine içeriğindeki östrojen hormonunu tetikleyen maddeler sayesinde menopoz dönemindeki kadınlar için papatya çayı çok etkili bir yardımcı olabilir. Aynı şekilde menopoza bağlı stres durumlarında da etkilidir...

BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENDİRİR



Araştırmacılar 2 hafta boyunca her gün 5 fincan papatya çayı içen deneklerin idrarını incelediğinde, vücuttaki antibakteriyel özelliği olan maddelerin oranlarında artış olduğunu gözlemlediler. Papatya çayının soğuk algınlığı, boğaz ağrısı, burun tıkanıklığı gibi şikayetleri azaltmada yardımcı olduğu kadar bağışıklık sistemini güçlendirmek için de, özellikle kış aylarında içilmesinin faydalı olduğu düşünülüyor.

SİVİLCELER İÇİN TONİK GİBİ KULLANILABİLİR



Antimikrobiyal özelliği sayesinde papatya, çok eski çağlardan beri yaraların iyileştirilmesinde kullanılan bir bitki olmuştur. Demlediğiniz papatya çayını bir pamuk yardımıyla iyileşmekte olan yaralarınıza haricen uyguladığınızda derinin kendisini yenilemesi sürecine destek olmuş olursunuz. Ayrıca yüzdeki sivilce izleri ve diğer problemler için de etkilidir. Papatya çayını tonik gibi kullanarak birkaç gün üst üste yüzünüzü papatyayla silin, etkisini hemen göreceksiniz.

BOĞAZ AĞRISINA BİREBİR

Papatya iyi bir antibakteriyeldir. Hazırladığınız karışımı kış çayına eklediğinizde ya da sade olarak içtiğinizde, soğuk algınlığı ve boğaz ağrısı gibi şikayetlerin giderilmesinde yardımcı olur. Özellikle sinüzitten şikayetçiyseniz, papatya çayı içmek, sıcak buğusunu koklamak, ılık bezle kompres şeklinde yüze uygulamak burun tıkanıklığı şikayetlerinizi azaltacak ve rahat bir uyku çekmenize yardımcı olacaktır.

PAPATYA ÇAYI NASIL DEMLENİR?

Bir fincan kaynamış su için bir tatlı kaşığı papatya yeterli olacaktır. Kaynatıp altını kapattığınız suyun içine papatyaları atın ve 3-5 dakika kadar demledikten sonra süzün.