29 Aralık 2020 Salı 09:35 | Son Güncelleme:
Hastalıklara birebir vitamin deposu besinler
Kış aylarında A vitamini, C vitamini ve E vitamini almak oldukça önemli. A vitamini yaşlanmayı geciktirirken diğerleri antioksidan zenginidir. Peki, vücut için faydalı olan bu vitaminleri hangi besinlerden alacağız? İşte vitamin deposu besinler...
Vitamin deposu besinler özellikle kış aylarında araştırılıyor. Vücudu hastalıklardan koruyan vitaminler hem bağışıklığı güçlendiriyor hem de yaşlanmayı geciktiriyor. Diyetisyen Aybüke Hallaç, vitamin deposu besinleri şöyle sıralıyor:
"A vitamini, serbest radikallerle savaşır. Yaşlanmayı geciktirir, mutasyona uğramış hücreleri düzeltmekte etkilidir. Süt, tereyağı, havuç, lahana, yumurta sarısı kaynakları olarak gösterilebilir. E vitamini de aynı şekilde antioksidan bir vitamindir. Özellikle ceviz ve fındık gibi yağlı tohumlarda bulunmakla birlikte; sıvı yağlar, kurubaklagiller, yeşil yapraklı sebzeler E vitamininden zengindir. Üçüncü madde olarak zencefil; C vitamini, kalsiyum, potasyumdan zengindir. Zerdeçal da özellikle içerdiği kurkuminle antioksidan kaynağıdır. Özellikle bu dönemde bizim için harika bir alternatif. Yeşil çay ve balla birlikte çay olarak tüketebilirsiniz."