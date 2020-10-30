Gribe karşı sabah, öğle ve akşam öğünleri nasıl olmalı?
Koronavirüsten dolayı gribe karşı koruyan besinler büyük bir öneme sahip. Gribe karşı kahvaltı, öğle, ikindi ve akşam yemeği öğünlerini bir araya getirdik. Uzman Diyetisyen Gizem Gençyürek'ten gribe karşı kalkan olan öğünler haberimizde...
Havaların soğuması ile grip ve soğuk algınlığı şikâyetleri de artmaya başladı. Peki, bu süreçte hem koronavirüse karşı bağışıklığı güçlendirmek hem de grip gibi hastalıklarla baş etmek için öğünleri nasıl düzenleyeceğiz? İşte gribe karşı sabah, öğle ve akşam öğünleri...
Aksam.com.tr'den Merve Kantarcı Çulha'ya açıklamalarda bulunan Medipol Pendik Üniversite Hastanesi Diyetisyen Gizem Gençyürek, gribe karşı kalkan olan öğünler hakkında bilgi verdi. İşte kahvaltıdan akşam yemeğine kadar bağışıklığı güçlendiren öneriler...
KAHVALTI ÖĞÜNÜ
Yeşil çay, ıhlamur, adaçayı gibi bitki çayları, yumurta, taze peynir, bol limonlu yeşillik, tam tahıllı ekmekten oluşmalı.
KUŞLUK VE İKİNDİ ARA ÖĞÜNÜ
Taze meyve ile çiğ badem, fındık, ceviz gibi E vitamininden zengin yağlı tohumlar tüketilmeli.
ÖĞLE-AKŞAM YEMEĞİ
Taze balık, kuru baklagiller, sebze yemekleri ile bol limonlu yeşil salata, yoğurt, cacık, ayran, tam tahıl ürünleri (esmer ekmek/bulgur pilavı/kepekli pirinç) yer almalı.
GECE ARA ÖĞÜNÜ
Tarçınlı, zerdeçallı süt ürünlerine yer verilmeli. (süt/yoğurt/kefir)