Gribe en şifalı kış çayı hibuskus! Hibuskus çayının faydaları

Hibüskus(hibisküs) çayı hibüskus bitkisinin sıcak suda demlenmesiyle yapılır. Hem sindirimi kolaylaştıran hem de grip, nezle gibi hastalıklara şifa olan hibüskus bitkisi rengiyle de iştah kabartıyor. Hibüskus çayının faydalarını okuyunca popüler kış çaylarınız arasında yer alacak.



HİBİSKUS ÇAYININ FAYDALARI

Hibüskus çayı kış aylarında özellikle grip, nezle, boğaz ağrısı gibi şikâyetlere iyi gelir.

İçerisinde bulunan C vitamini sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirir, kafeinsizdir bu nedenle kalp rahatsızlığı olanlar tarafından rahatlıkla tercih edilebilir.

Şişkinlik ve bağırsakta oluşan gazın alınmasında etkili bir ödem söktürücüdür, kalp ve karaciğer hastalarına şiddetle tavsiye edilir.

Yüksek kan basıncını düşürür ve tansiyonu dengeler, soğuk algınlığı, öksürük ve ateş gibi şikayetlerin giderilmesinde yardımcı olur.

Hücreleri uyararak kanserli hücrenin gelişimini önler, akciğeri temizler, böbrek iltihabına iyi gelir ve kireçlenmeyi önler.

Depresyonu azaltır ve duygu durumunuzu iyileştirir, sakinleştirici bir etkiye sahiptir.

Regl sancılarını ve kas ağrılarını azaltır, hormonal dengenin kurulmasına yardımcı olur.

Antioksidan özelliği sayesinde vücudun hastalıklara karşı korunmasında büyük rol oynar.

Hazımsızlığı giderir ve kabızlık için etkili çözüm sağlar, idrar söktürücüdür.

Kalorisi düşüktür, yağ yakımını hızlandırır, tatlı yeme isteğinizi azaltır kısacası kilo vermeye yardımcı olur.

HİBÜSKUS ÇAYI NASIL YAPILIR?

1 su bardağı kaynamış suyun içerisine bir yemek kaşığı hibüskus bitkisi ekleyin. 10 dakika demlendirin. Sonra süzgeçten geçirin. Bal ile tatlandırabilirsiniz. Hamileler için önerilmemektedir.

HİBÜSKUS NEREDE YETİŞİR?

Daha çok Güney Amerika’da yetişen hibiskus çayı mavi, kırmızı ve beyaz renklerde olabilmektedir. Topraktaki metalleri depolayan hibikus çayı, metal içeren toplardan toplanmamalıdır. Özellikle demir oranı düşük topraklarda yetişen hibiskus çayının birçok faydası vardır.