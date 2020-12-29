Fitoterapi tedavisinde merak edilenler! Fitoterapinin faydaları

Bitki özlerinden elde edilerek uygulanan fitoterapi tedavisi son yıllarda herkes tarafından tercih ediliyor. Özellikle koronavirüs salgın tehlikesi devam ederken bu süreçte fitoterapiye ilginin arttığını belirten uzmanlar, fitoterapi tedavisini anlattı.

DHA'ya açıklamalarda bulunan Beykent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Beslenme ve Diyetetik Bölümü Arş. Gör. Eda Balcı, “Fitoterapinin son yıllarda bir hayli popülerleşti. Fitoterapi, bitkilerin özlerinin, etkili kısımlarının ve bunlardan elde edilen farklı şekillerinin kullanılarak uygulandığı tamamlayıcı ve destekleyici tedavi yöntemidir. Yüzyıllardır bitkiler hastalıklardan korunmada, hastalığın tedavisinde kullanılmışlardır. Günümüzde modern tıpta da kullanılmaktadır.” dedi.



BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ İÇİN FAYDALI MI?

Özellikle gebe ve emzikli kadınların ya da kronik hastalığı olanların mutlaka hekim kontrolünde bitkilerden faydalanması gerektiğini belirten Uzman Diyetisyen Balcı, bağışıklık sistemini güçlendirmek için çeşitli bitkilerden faydalanmanın etkili olduğunu, bazı bitkilerin, kullanılan ilaçlarla etkileşime girerek ilacın etkisini azaltabileceğinin unutulmaması gerektiğini ifade etti.

“KORONAVİRÜSÜN PANZEHİRLERİ”

Özellikle bazı bitkilerin bağışıklık sistemimiz üzerinde olumlu etkilerinin olduğunu söyleyen Balcı, bu bitkilerden başlıcalarını ve önemli etkilerini sıraladı:

'Kekik koronavirüste olumlu etkileri olduğu söylenen kekiğe ilgi son zamanlarda oldukça artmıştır. Antioksidan özelliğinden dolayı bağışıklık sistemini korur ve hastalıklara karşı önleyici etki gösterir. Aynı zamanda bronşit ve astım hastalıklarına da iyi geldiği belirtilmiştir. Fakat fazla tüketimi tansiyon yüksekliğine neden olmaktadır.

Ada çayı antioksidan bir bitki olan adaçayı üst solunum yolu hastalıklarında kullanılmaktadır. Metabolizmayı hızlandırmaktadır. Antiviral ve antibakteriyel etkilerinden dolayı virüslerin ve bakterilerin sebep olduğu hastalıklara karşı etkilidir. Fakat kullanımına dikkat edilmesi gereken bir bitkidir. Fazlası çarpıntıya ve krampa sebep olabilmektedir.

Zencefil enfeksiyonlara karşı koruyucu rolü olan ve bağışıklık sistemini güçlendiren zencefilin daha birçok faydası bulunmaktadır. Sindirim sistemine, kalbe, solunum yolları hastalıklarına karşı etkili olduğu bilinmektedir. Özellikle gebelikte kullanımına dikkat edilmesi gerekmektedir. Fazla tüketilen zencefil düşüğe sebep olabilmektedir."

“YEŞİLÇAY’I TANSİYON VE BÖBREK HASTALARI TÜKETİRKEN DİKKAT ETMELİ”

Uzman Diyetisyen Balcı, bitkileri sıralamaya şöyle devam etti: