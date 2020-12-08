Fasulye ve ıspanak kürü şeker hastalarına şifa oluyor

Şeker, diyabet için bitkisel tedavi yöntemleri araştırılıyor. Peki, fasulye ve ıspanak kürünü hiç duydunuz mu? Bitkisel tedavi uzmanları kan şekerini dengelemeyi sağlayan 'ıspanak kürünü öneriyor.



FASULYE VE ISPANAK KÜRÜ NASIL YAPILIR?

Yaygın kanaatin aksine Tip 2 diyabet şifalı bitkilerle tedavi edilebilen bir sağlık sorunudur. Bu noktada bitkisel tedavi uzmanları kan şekerini dengelemeyi sağlayan 'ıspanak kürünü öneriyor.

12 adet taze yeşil fasulye, 8 dal ıspanak, bir yemek kaşığı zeytinyağı, 2 diş dövülmüş sarımsakla hazırlanan kürün tarifini de şu şekilde:

"Bir tencerede kaynayan suyun içine bir tatlı kaşığı tuz ekleyin. Önce 12 taze yeşil fasulyeyi suya atın ve 4 dakika haşlayın. Fasulyeleri sudan alın, aynı suya 8 dal ıspanak atın ve 2 dakika daha haşlayın. Ispanakları sudan çıkartın ve fasulyelerin üzerine alın. Son olarak bir yemek kaşığı soğuk sıkım sızma zeytinyağı ve 2 diş dövülmüş sarımsak ekleyin. Her gün kahvaltı sonrası tüketin."

DİYABET HASTALARI İÇİN BESLENME ÖNERİLERİ

Bitkisel tedavi uzmanları 'Ömür boyu diyabet ilacı kullanmak zorunda değilsiniz' diyerek şu önerilerde bulunuyor:

Temel kuralımız doğal beslenme olmalıdır. Bütün işlenmiş gıdaları hayatınızdan çıkarmalısınız. Raf ömrü olan her gıda işlenmiş gıdadır.

Tüm sebzeleri mevsiminde yemelisiniz.

Meyvelerin şeker içerdiğini unutmayın. Diyabet hastaları az meyve yemelidir. Seçiminizi elma gibi düşük oranda şeker içeren, yani glisemik indeksi düşük meyvelerden yana yapın. Meyve sularından ise kesinlikle uzak durmalısınız.

Hazır mayalı gıdalardan uzak durulmalıdır.

Tüm sakatatlar faydalı ve gereklidir. Ciğer, paça çorbası, kemik suyu diyabet hastalarının öğünlerinde her zaman yer almalıdır.

Sızma zeytinyağı bolca tüketilmelidir.