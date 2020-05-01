Evin havasını değiştiren bitkiler Ev için dekoratif bitki çeşitleri

Evdeki havayı temizleyen bitkiler, sadece sağlık açısından değil motivasyon açısından da insanı etkiliyor. Evde çok vakit geçirilen şu günlerde evde dekorasyon fikirleriyle ilgilenenler popüler bitkileri araştırıyor. Özellikle dekoratif bitkiler artık çok seviliyor. Son zamanların en çok tercih edilen popüler bitkileri arasında aşk merdiveni, kauçuk ağacı, İngiliz sarmaşığı, dracena, kılıç bitkisi, bambu, barış çiçeği, aloe vera yer alıyor.

Öncelikle odaya göre bitki seçimine karar vermelisiniz. Çünkü her çiçeğin ışık görme, nem alma gibi özellikleri farklıdır. Evde yatak odasından banyoya kadar uyum sağlayabilen birçok bitki bulunuyor.

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