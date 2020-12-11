Etli ekmek nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? MasterChef etliekmek tarifi, püf noktası burada!

MasterChef Türkiye'nin 119. bölümü Mevlana'nın Şehri Konya'da çekildi. Bu akşam yarışmacılar en güzel, en lezzetli etliekmeği yapmak için yarışacaklar. Peki, Etli ekmek nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? MasterChef etliekmek tarifi ve püf noktası nedir? İşte çıtır çıtır etliekmek için yapılması gerekenler...

KONYA’NIN MEŞHUR ETLİ EKMEĞİ NASIL YAPILIR?

Etliekmek malzemeleri

Hamur için:

4 su bardağı un

1 paket instant maya

1 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı şeker

1,5 su bardağı ılık su

İç harcı için:

500 gram kıyma

2 adet soğan

3 adet domates

3 orta boy biber

1 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı pul biber

ÇITIR ÇITIR ETLİ EKMEK YAPILIŞI

Öncelikle hamuru yapmakla işe başlayalım. Mayayı bir kaba alalım. Üzerine 1,5 su bardağı ılık su ve 1 tatlı kaşığı şeker koyup eritelim. Yoğurma kabına aktardığınız unun ortasına bir çukur açın ve mayalı suyu yavaş yavaş ekleyip yoğurun Yoğurduktan sonra hamuru kapatıp en az yarım saat mayalanması için bırakın.

İç harcı için geniş bir kaba kıymayı alın. Karışık yapmak isterseniz peynir de rendeleyebilirsiniz. Kıymanın içine domates ve soğanları rendeleyin. Biberleri çok küçük ve ince doğrayın. En son bütün baharatları da ekledikten sonra iç harcı elinizle yoğurun.

Mayalanan hamurdan yumurta büyüklüğünde parçalar alın. Aldığınız parça hamuru bir oklava yardımıyla ince uzun açın. (Etli ekmek normalde ince ve uzun açılır ama siz dilediğiniz gibi şekil verebilirsiniz)

İç harcı hamurun üzerine sos sürüyormuş gibi elinizle yayın. Tüm malzemeye aynı işlemi yapın. Fırını 250 dereceye ayarlayıp önceden ısıtın.

Büyük bir fırın tepsisine yağlı kağıt serin ve etli ekmekleri birbirine paralel olacak şekilde yerleştirin. Tepsiyi fırına verin. 10-15 dakika piştikten sonra çıkartın.

Harareti biraz geçince servis edebilirsiniz. Dilerseniz içine limon sıkıp maydanoz ya da roka koyup dürüm yapıp yiyebilirsiniz.

Şimdiden afiyet olsun...

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