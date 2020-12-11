MasterChef Türkiye'de final haftasına doğru giderken kıyasıya mücadele devam ediyor. Haftanın bir günü dış çekimde yapan MasterChef bu hafta Konya'ya gidiyor. İzleyiciler çekimlerin nerede ve hangi handa gerçekleştiğini araştırmaya başladı. Peki, 12 Aralık MasterChef nerede çekildi? MasterChef'in çekildiği Konya Zazadin Han nerede?

12 ARALIK MASTERCHEF NEREDE ÇEKİLDİ?

MasterChef, Konya’da bulunan Selçuklu kervansaraylar ağının en güzel yapılarından biri olan Zazadin Han'da çekildi.

ZAZADİN HAN NEREDE?

Konya'ya 22 kilometre uzaklıkta, Aksaray-Konya karayolundan 5 kilometre içeride Tömek köyü yakınında yer alan han, Selçuklu kervansaraylar ağının en güzel yapılarından biri olarak biliniyor.

Konya Zazadin Han'ın açık adresi şu şekilde: Tömek, Zazadın Hanı Cd. No:42, 42280 Selçuklu/Konya

ZAZADİN HAN HAKKINDA

Zazadin Hanı, Konya'da 13. yüzyıl Anadolu Selçuklu devrine ait kervansaraydır. 1235-1236 yılları arasında I. Alaeddin Keykubad'ın ve II. Gıyaseddin Keyhüsrev'in emirlerinden biri olan Sadeddin Köpek tarafından inşa ettirilmiştir. Dikdörtgen planlı kesme taştan, yazlık ve kışlık olarak, avlulu inşa edilen han bir kale görünümündedir. Taç kapısı üzerinde bir kitabesi bulunmaktadır. 2017 yılında Selçuklu Belediyesi tarafından restore edilerek turizme açılmıştır

2017 yılında restorasyon yapıldı

Selçuk Üniversitesi (SÜ) Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Baş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kervansarayların Anadolu Selçuk Devleti döneminde en önemli yapılar arasında yer aldığını söyledi.

Kervansaraylar denildiğinde Türkiye'de akla gelen ilk şehirlerden birinin Anadolu Selçuklu başkenti Konya olduğuna dikkati çeken Baş, "Zazadin Hanı, Konya'daki önemli kervansarayların arasında yer almaktadır. 1996 yılında handa başlatılan ilk kazı çalışmalarında, Selçuk Üniversitesi Sanat Tarihi bölümü olarak biz de yer aldık." diye konuştu.

Hanın uzun yıllar harap vaziyette kaldığını ve 2017 yılında Selçuklu Belediyesi tarafından yapılan restorasyon çalışmalarında birçok bölümü onarılarak eski ihtişamına kavuşturulduğunu belirten Baş, "Sadece kervansaraylar değil, geçmişten kalan bütün yapılar tapu senetlerimizdir, maddi kültür eserlerimizdir." dedi.