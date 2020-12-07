Etkisine şok olacağınız 3 baharat hafızayı güçlendiriyor

Zihnin açık olması ve hafızanın güçlü olması günlük hayatta büyük bir öneme sahip. Tabii bu noktada zihin gelişiminde en önemli unsurlardan birisi de nasıl beslendiğiniz. Ne yediğiniz genellikle sağlıklı nöronların üretilmesine yardımcı olur. Ayrıca nöron uçlarını canlı tutarak, beyin esnekliğini sürdürmenizi sağlıyor. Eğer hafızanızın kötü olduğunu düşünüyorsanız, doğru besinler bu konuda size destek olabilir.

Bilim adamları ne yediğinizin büyük oranda sizi etkilediğini keşfettiklerinden beri, her türlü besinle ilgili bilgiler alıyoruz. Ancak her çeşit besin, vitamin, mineral, bitki ve onların kombinasyonlarıyla ilgili çelişkili analizler var.



SAFRAN DEPRESYONLA SAVAŞIR VE DİKKATİ ARTIRIR

Safran depresyonla savaşıp, aynı zamanda öğrenme ve hafıza yetilerini geliştiriyor. “Journal of Ethnopharmacology” dergisinde yayımlanan bir araştırmaya göre safran küçük ve orta dereceli depresyonu tedavi etmede başarılı.

KOKUSU BİLE ZİHİN AÇIYOR

Tarçının kokusu bile zihni açıyor. Hatta tarçın içerikli sakızlar bile hafızayı, dikkati ve odaklanmayı geliştiriyor. Şeker seviyesini düzenliyor, kan ve lenf kanseri hücrelerinin çoğalmasını önlüyor, trombositlerin pıhtılaşmasını engelliyor, antimikrobik özellik göstererek enfeksiyonları önlüyor.

ZERDEÇAL



Peki, bu Hindistan kökenli baharat beyninize yardımcı olacak mı? Zerdeçala sarı rengini veren kurkumin adlı madde antioksidan özellik gösteren bir enzimi aktive ediyor. Bu enzim de plak oluşumlarını engelliyor. Ayrıca iltihap önleyici özelliği olan zerdeçal, kanser ve doku sertleşmesiyle de mücadele ediyor.

ADAÇAYI



Türkiye’de şifalı bitki olarak kabul gören adaçayı, kuvvetli bir antioksidan ve iltihap önleyici. Adaçayında bulunan maddeler alzheimer tedavisinde kullanılan ilaçların içerikleriyle büyük benzerlik gösteriyor. “Pharmacological Biochemical Behavior” dergisinde yayımlanan bir makaleye göre sadece 50 mikrolitre (yani 1 litrenin 20 binde biri) kadar adaçayı yağı hafızayı önemli ölçüde geliştiriyor.