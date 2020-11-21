Dört kadından birinde idrar kaçırma görülüyor

Kişinin kendi kontrolü dışında idrarını tutamaması problemi “idrar kaçırma” olarak tanımlanıyor. İdrar kaçırmanın nedenleri vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Ürolog Serhat Kerman, ülkemizde her dört kadından birinde görülen idrar kaçırma sorununun utanılan bir sorun olarak görülüp çoğu zaman gizlendiğine dikkat çekti. Opr. Dr. Kerman, “Bu gizlenmeden dolayı da idrar kaçırmanın habercisi hastalıkların tedavisi gecikiyor, başka hastalıklara zemin hazırlıyor.” dedi.

İHA'ya açıklamalarda bulunan Üroloji Uzmanı Opr. Dr. Kerman, bu durumun kişinin hayatında soruna dönüştüğünü söyledi.



İdrar kaçırmanın, kadınlarda çok yaygın görülüp hayat kalitesini ciddi şekilde bozduğunu kaydeden Opr. Dr. Serhat Kerman, soruna yol açan hastalıkları sıralayarak, idrar kaçırmanın nedenlerini şöyle anlattı:

"İdrar yolu enfeksiyonları (sistit), beyin ve idrar torbasını çalıştıran sinirlerin, kasların bozukluk ve hasarları, zor doğumlar sonucu mesaneyi olması gerektiği pozisyonda tutan kas ve dokularda bozulma, daha önce geçirilen vajinal operasyonlar, menopoz ile beraber idrar torbasında sarkma, radyasyon tedavisi, kronik kabızlık, şeker hastalığı ve kronik solunum yolu hastalıkları idrar kaçırma sorununa yol açan hastalıklardır. İdrar kaçırma; hem sosyal hem de hijyenik zorluklara neden olarak yaşamı kısıtlar, adeta hayattan bezdirir. Etrafı rahatsız eden idrar kokusunun yanı sıra neden olduğu cinsel, psikolojik, sosyal problemler aile, iş ve toplum yaşamına büyük zararlar verir. Ülkemizde her dört kadından birinde görülen idrar kaçırma sorunu utanılması gereken bir sorun olarak görüldüğü için çoğu zaman gizlenir. Böylece idrar kaçırmanın habercisi olduğu, önemli olabilecek bu hastalıkların tedavisi gecikmekte ve başka hastalıklara zemin hazırlamaktadır. İdrar kaçırma özellikle menopoz sonrası dönemdeki kadınlar için çok büyük bir sağlık problemidir."

İDRAR KAÇIRMANIN TÜRLERİ

Opr. Dr. Kerman, idrar kaçırmanın üç tipi olduğunu da sözlerine ekleyerek sözlerini şöyle tamamladı: