Kadınların üçte birinde varis sorunu var! Varis tedavisi nasıl olur?

Varisler nasıl geçer? Varis tedavisi nasıl olur? gibi soruların yanıtı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Damar içi pıhtının, ciltte koyu renk değişimi ve hatta yara oluşumuna yol açabileceğini belirten Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Özer Ulukan, kadınların üçte birinde varis oluştuğuna dikkat çekerek, varis tedavisini anlattı.

​​​​​​​AA'da yer alan habere göre Medipol Mega Üniversite Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Özer Ulukan, tedavisi diğer hastalıklar gibi acil görülmese de varislerin, mekanizması gereği pıhtılaşma eğilimi yarattığını ifade etti.

Ulukan, damar içi pıhtı, ciltte koyu renk değişimine ve hatta yara oluşumuna yol açabileceğini belirterek, varis hastalarında damar genişlemesine bağlı pıhtılaşma riskinin yüksek olduğundan sıvının bol alınmasının pıhtılaşmanın önlenmesi açısından önemli olduğunun altını çizdi.

KADINLARIN ÜÇTE BİRİNDE VARİS OLUŞUMU VAR

Kadın nüfusun üçte birinde varis oluştuğunu aktaran Ulukan, özellikle gebeliğin artan venöz basınç toplardamar yapısını bozduğu için sorunu tetiklediğini hatırlattı.

Ulukan, varis oluşumunun direk kalp hastalığına bağlanmaması gerektiğini ifade ederek, şu bilgileri verdi:

“Kalp yetmezliği, ayaklarda şişliğe yol açan bir durum olduğundan ayaklardaki şişlik, varisler kalpten kaynaklanıyor gibi düşünülebilir. Ancak varis toplardamarların genetik olarak içinde mevcut olan kapakların yetmezliğine ve çevresel faktörler dediğimiz kilo alma, ayakta kalma ağır kaldırma gibi venöz basınç artışına neden olan faktörlerlerin birleşerek damarların genişleyip işlevini yerine getirememesi sonucu oluşur.”

VARİS OLANLAR NASIL OTURMALI?

Uzun süre ayağın katlanarak ve aşağı sarkıtarak oturulmaması gerektiğine dikkati çeken Ulukan, “Kanın dönüşünü bozan bu oturma şekli, artan venöz basınç ve yerçekiminin etkisi ile kanın aşağıda göllenmesi damarlarda genişleme ve damar içinde ki kapaklarda yetersizliğe yol açabilir. Aynı şekilde ayakta sabit durmak da kasların kasılması sırasında sağladığı pompa gibi ek işlev eksikliğinden varis oluşumunu kolaylaştırır. Hareketsiz uzun süre aynı pozisyonda kalınmamasını tavsiye ediyorum.” ifadelerini kullandı.

VARİS TEDAVİSİ NASIL OLUR?

Ulukan, eskiden cerrahi müdahale ile daha az konforlu olarak venöz yetmezlik olan damarın kesi yapılarak çıkarıldığını hatırlatarak şunları kaydetti: