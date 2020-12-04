D vitamini hangi besinlerde bulunur? D vitamini eksikliği neden önemli?

D vitamini bağışıklığı güçlendirme konusundan kemiklerin yapısına kadar vücudu her anlamda etkiliyor. D vitaminin en önemli kaynağı ise güneş. Peki, virüs nedeniyle evde kaldığımız şu günlerde D vitamini nasıl alacağız? Uzmanlar, D vitamini içeren besinler arasında ayran, kefir, peynir, yoğurt, tereyağı ve balık çeşitlerinin yer aldığını söyledi.

DHA'ya açıklamalarda bulunan İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Yaşar Küçükardalı, D vitamini eksikliğinin kemik yapısında bozulmalara, kemik erimesine, kas güçsüzlüğüne ve farklı birçok hastalığa neden olduğuna dikkat çekti. Küçükardalı, D vitamini eksikliğinin diyabet, kalp ve dolaşım rahatsızlıkları, hatta kanser riskini de önemli oranda artırdığını söyledi.

Prof. Dr. Küçükardalı, D vitamini kullanmadan önce mutlaka hekime başvurulması gerektiğine dikkat çekti.

İÇ ANADOLU BÖLGESİNDE D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ YOĞUN

İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Yaşar Küçükardalı, şu bilgileri verdi:

“D vitamininin vücudumuzda aktif hale gelebilmesi için cildimizin güneş ışınlarıyla temas etmesi gerekiyor. Bir güneş ülkesi olmamıza rağmen Türkiye’de D vitamini eksikliği sık görülüyor. Yapılan bir araştırmada, özellikle İç Anadolu bölgemizde yoğun olmakla birlikte, toplam nüfusumuzun yaklaşık yüzde 70’inde D vitamini eksikliği olduğu tespit edildi.”

“D VİTAMİNİ AÇIĞININ KAPATILABİLMESİ KISA SÜREDE MÜMKÜN DEĞİL”

D vitamininin temel kaynağının güneş ışınları ya da D vitamini açısından zengin besinler olduğunu söyleyen İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Yaşar Küçükardalı “Ancak D vitamini açığının kapatılabilmesi ne yazık ki kısa sürede mümkün değil. Eğer kişinin multipl myelom, sarkoidoz, hiperparatiroidizm gibi kalsiyum yüksekliğine yol açan bir hastalığı varsa, D vitamini eksikliğini tedavi ederken kandaki kalsiyum seviyesinin takip edilmesi gerekir.” diye konuştu.

“GÜÇLÜ BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ İÇİN D VİTAMİNİ ŞART”

D vitamininin bağışıklık sisteminde önemli bir role sahip olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Yaşar Küçükardalı, D vitamini içeren besinler hakkında şu şekilde konuştu: