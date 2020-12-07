Çöp şişin püf noktası! Çöp şiş tarifi

Çöp şiş pilav, makarna ya da lavaşların yanına en sevilen lezzetlerin başında geliyor. Peki, çöp şiş nasıl yapılır? Dışarda yemenin mümkün olmadığı şu günlerde evde çöp şiş yaparak hem ailenizi hem kendinizi mutlu edebilirsiniz. Çöp şişin püf noktası etleri ya da tavukları marine etmektir. Çöp şişleri mangalda ya da ocakta döküm tava ile yapabilirsiniz. Baharatlarla hazırladığımız çöp şiş tarifine bayılacaksınız. Afiyet olsun…



ÇÖP ŞİŞ MALZEMELER



200 gram bonfile

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 su bardağı süt

1 çay kaşığı tuz

Karabiber, kekik, biberiye, pul biber ve kimyon

ÇÖP ŞİŞ TARİFİ NASIL YAPILIR?



Çöp şiş için tavukla yapacaksanız tavukları, etle yapacaksanız etleri kuşbaşı şeklinde doğrayın.

Marinasyon için olan malzemeleri karıştırıp etleri sosun içine alın.

1-2 saat sosta beklettiğiniz malzemelerin sosunu süzün.

Etleri şişe aralık kalmayacak şekilde dizin. Etler şişin yarısını geçmemeli.

Döküm veya ızgara tavayı iyice ısıtıp şişleri tavaya alın.

Etlerin her tarafını iyice pişirip soğutmadan servis edin. Afiyet olsun...

ÇÖP ŞİŞ YANINA NE GİDER?

Lavaşla çöp şiş sunumu güzel olacaktır. Onun dışında pilav veya makarna da yapabilirsiniz.

ÇÖP ŞİŞİN PÜF NOKTASI

Etler veya tavuklar mutlaka marine için bekletilmelidir. Pişirmek için döküm tava önerilir.

Sadece un, su ve tuz ile lavaş tarifi! Lavaş nasıl yapılır?