Sadece un, su ve tuz ile lavaş tarifi! Lavaş nasıl yapılır?

Lavaş tarifi merak ediliyor. Lavaşı hem çöp şişlerde hem de kahvaltıda peynir, domates gibi çeşitler için ekmek niyetine tüketebilirsiniz. İşte mayasız en pratik lavaş tarifi...



LAVAŞ EKMEK MALZEMELERİ

1,5 su bardağı un

Yarım su bardağından biraz fazla su

1 dolu çay kaşığı tuz

LAVAŞ TARİFİ



Hamur yoğurma kabında tüm malzemeleri karıştırın. Yumuşak bir kıvama gelene kadar yoğurun. Ardından minik bezelere ayırın ve üzerini nemli bezle örtün ve 15-20 dakika dinlenmeye bırakın.

Dinlenen hamurları açmak için açacağınız yere un serpiştirin ve hamurları önce dairesel hareketlerle yoğurun. Sonra açmaya başlayın.

Pişirirken döküm tava veya sac kullanabilirsiniz. Önce bir yüzü renk alıp tutana kadar bekleyin ve arada kendi etrafında çevirin. Ocağı çok açmayın. Arkalı önlü pişirmeye devam edin.

Pişen lavaşları temiz bir bezle sarıp kurumasını engelleyin. Mayasız pratik lavaşlar hazır. Afiyet olsun...