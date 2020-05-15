Bugün ne pişirsem? Ramazanın 22.Günü iftar menüsü: Sebzeli kebap ve bulgur pilavı

Ramazanın 22. Gününde “Bugün ne pişirsem?” sorusunun cevabı araştırılmaya devam ediyor. Bu sene iftar menülerinde yöresel lezzetlerden dünya mutfağına kadar birçok farklı lezzet yer aldı. Restoranların kapalı olması ve evde vaktini değerlendirmek isteyenlerin mutfağı seçmesi de bu noktada etkili oldu. Bugünkü iftar menüsünde Tokat yöresine ait farklı ve yaratıcı bir lezzet olan sebzeli kebap, ezogelin çorbası, bulgur pilavı, sütlaç ve kaşık salatası tarifi hazırladık. İşte “Bugün ne pişirsem?” sorusunun cevabı ve ramazanın 22.Günü iftar menüsü…

SEBZELİ KEBAP İÇİN MALZEMELER

250 gram kuşbaşı et

6 diş sarımsak

1 tatlı kaşığı biber salçası

2 tane büyük boy patlıcan

3 tane orta boy patates

2 tane domates

2 tane yeşilbiber

Tuz, karabiber, pul biber

SEBZELİ KEBAP YAPILIŞI

Patlıcanları çizgili soyun, iri doğrayıp kızartın. Kağıt havlu üzerine çıkartın.

Patatesleri küp şeklinde fındık kadar doğrayıp kızartın ve kağıt havlu üzerine çıkartın.

Eti kuşbaşı doğrayıp suyunu çekene kadar kavurun. Yanına sarımsakları da ekleyip 1-2 dakika daha kavurup salçasını ekleyin.

Baharatlarını ve üzerini 3 parmak kadar geçecek sıcak su ekleyip kısık ateşte pişmeye bırakın.

Etler iyice yumuşadığında tuzunu ayarlayın, eğer suyu bittiyse 1,5 bardağı tamamlayacak kadar sıcak su ekleyin ve ocaktan alın.

Küçük borcam tepsiye patlıcan ve patatesleri koyun, karıştırın ve üzerine eti dökün.

Biberleri ve domatesleri iri doğrayın. Tepsiye gelişi güzel bastırarak yerleştirin.

200 dereceli fırında domatesler eriyene kadar pişirin.

Pişirirken arada karıştırın ki etler kurumasın. Servisten birkaç saat önce pişirebilirsiniz, bu durumda fırını kapatınca daha büyük bir tepsiyi yemeğe kapatın ki etler kurumasın. Pişen yemeğinizi sıcak sıcak servis edin. Afiyet olsun.

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