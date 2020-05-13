Bugün ne pişirsem? Ramazanın 20. Günü iftar menüsü: Güllaç ve İzmir köfte

“Bugün ne pişirsem?” diye düşünenler iftar menülerini araştırıyor. Bugün ramazanın 20.Günü ve iftar menüleri heyecanla hazırlanmaya devam ediliyor. Koronavirüsle mücadelede büyük mesafe kat edilirken her şey yavaş yavaş normale dönmeye başladı. Hayatın normalleşmesini bekleyenler teselliyi ramazanda bulurken birbirinden farklı ve lezzetli sofralar için mutfakta vaktini değerlendiriyor. Ramazanın 20.Gününde iftar menüsünde güllaç tarifi hazırladık. Güllaç kalsiyum ve protein açısından zengin bir tatlıdır. Peki, güllaç yanına ne gider? İşte “Bugün ne pişirsem?” sorusunun cevabı ve ramazanın 20.Gününde iftar menüsü…

GÜLLAÇ TATLISI İÇİN MALZEMELER

1,5 litre süt

10 yaprak güllaç

2 su bardağı şeker

Çekilmiş ceviz

Üzeri için:

İsteğe göre fıstık, ceviz, nar veya çilek.

GÜLLAÇ TARİFİ YAPILIŞI

1. Süt, şeker tencereye alarak ısıtın, şekerler tamamen erisin.

2. Süt oda sıcaklığında ılınmaya bırakın.

3. Güllaç yaprağının parlak kısmı üste gelecek şekilde derince bir tepsiye koyun.

4. Üzerine her yanı ıslanacak şekilde bir iki kepçe süt döküyoruz.

5. Beş güllaç yaprağı için aynı işlemi tekrarlayın ve beşinci katı da ıslattıktan sonra bu kata ceviz serpelim ve üzerine diğer güllaç yapraklarını aynı şekilde ıslatarak serin.

6. Kalan şekerli sütten bir su bardağı kadar alın.

7. İçerisine 2 yemek kaşığı gül suyu ekleyip tatlının üzerine gezdirin.

8. Tatlıyı buzdolabında muhafaza edin.

9. En az 2-3 saat dinlendirdikten sonra üzerini isteğe göre süsleyerek servis edebilirsiniz.

GÜLLAÇ TATLISININ YANINA NE GİDER?

Ramazanın 20.Gününde iftar menüsünde güllaç tatlısının yanına ezogelin çorbası, İzmir köfte, pirinç pilavı ve havuç tarator düşünebilirsiniz.

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