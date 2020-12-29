Boğaz gıcıklanmasına çözüm

Boğazda gıcıklanma kış aylarında en çok şikâyet edilen sağlık problemlerinden biri. Peki, boğazda gıcıklanma nasıl geçer? Bitki Bilim ve Güzellik Uzmanı Suna Dumankaya, boğaz gıcıklanması için şu tarifi öneriyor:



"Bir bardak sıcak suya 2 yemek kaşığı bal, 2 yemek kaşığı sirke, bir tutam tarçın ve 2 yemek kaşığı limon suyu ilave ederek karıştırın. Bunu içtikten sonra şikâyetinizin geçtiğini göreceksiniz."