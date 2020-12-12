Bağışıklık için yeni trend: Altın süt

Koronavirüs salgını zerdeçallı tariflerde talebi artırdı. Zerdeçalla hazırlanan "altın süt" karışımına yoğun ilgi olduğunu belirten aktarlar, bu tarifin bir bardağında sayısız şifanın olduğunu ve vatandaşların bağışıklığı güçlendirmek için zerdeçallı tariflere akın ettiğini söyledi. Peki, altın süt nasıl hazırlanıyor?

İHA'da yer alan habere göre aktarlarda zerdeçallı tariflere yoğun talep var. Zerdeçal ile birlikte zencefil, anason, tarçın, karabiber ve Hindistan Cevizi yağı süt ile karıştırılıp bağışıklığın güçlenmesine sebep oluyor. Altın süt olarak tabir edilen karışım soğuk kış günlerinde lezzetli bir içecekle içinizi ısıtırken, bağışıklığı da güçlendiriyor.



SADECE BİR BARDAĞINDA SAYISIZ ŞİFA VAR



Pandemi döneminin favori karışımlarından biri olan ’Altın Sütün’ faydalarını duyan vatandaşlara ise, Düzce’de Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan aktara akın etti.

Altın sütün faydalarını öğrenen vatandaşlar karışımdan almak için sıraya girdi. Altın sütün faydalarını anlatan Aktar Furkan Zenci, şunları söyledi:

“Bu ürün bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Vücuttaki mikropları kırıcı özelliği de var. Ayriyeten vücuttaki sivilce oluşumunu da engeller. Karaciğerdeki yağlanmaları da engeller. Birçok derde devası var. Hücre yenileyici özelliği var. Bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Bunu günde bir bardak içmemiz yeterlidir. Korona virüse de etki edeceğini düşünüyorum. Vitamin olarak içilebilir. Tüm vitaminler mevcut.”

ALTIN SÜTÜN KARIŞIMI NASIL YAPILIR?



Altın süt için 200 milim sütü bir cezvenin içine koyuluyor. İçerisinde 2 çay kaşığı zerdeçal, 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı zencefil, 1 çay kaşığı tarçın, 1 çay kaşığı soğuk katı Hindistan cevizi yağı ve son olarak ta aroma vermesi için 1 adet anason üzerine koyuluyor. Koyulan her malzeme sonrasında karıştırılması gereken karışım, yaklaşık 2-3 dakika kaynayıp demlenmesinin ardından içilebiliyor.

Zararlı maddelerin vücuttan atılmasını sağlayarak kansere karşı kalkan oluşturmasıyla bilinen ve ana vatanı Güney Asya olan Zerdeçal, Hint safranı olarak da biliniyor.