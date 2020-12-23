Bağışıklığı güçlendiren vitaminli smoothie tarifleri

Bağışıklığı güçlendiren smoothie tarifleri bu sene oldukça sevildi. Tek başına tüketemediğiniz farklı meyveleri bir araya getirerek vitamin deposu yapabilirsiniz.



Alem Dergisi'ne bağışıklığı güçlendiren smoothie tarifleri veren Diyetisyen Gamze Altınay, bol vitamin ve mineral içerikli beş smoothie tarifi paylaştı. İşte A, B, C ve E vitaminlerinden zengin ve bol kalsiyum, çinko, selenyum gibi bağışıklığı destekleyen ve tüm bileşenleri içeren smoothie tarifleri...

YULAFLI & MUZLU SMOOTHİE



Malzemeler:

1 su bardağı ile ıslatılmış yulaf

1 adet muz

Yarım su bardağı yoğurt

Yarım su bardağı süt

1 tatlı kaşığı bal

1 tutamdan daha az tarçın

3 adet badem

Yapılışı

Bütün malzemeleri blender’da karıştırın.

YABAN MERSİNLİ SMOOTHİE



Malzemeler:

1 su bardağı yaban mersini

Yarım adet muz

1 tatlı kaşığı bal

1 paket yeşil çay

1 su bardağı su

Yapılışı:

1 bardak sıcak suyu ısıtıp yeşil çayı demleyin.

Demlediğiniz çayı, yaban mersini, muz, süt, balı blender’da karıştırın.

ELMALI SMOOTHİE



Malzemeler:

1 su bardağı süt

1 adet orta boy kırmızı elma

1 yemek kaşığı yoğurt

Yarım su bardağı badem içi

¼ tatlı kaşığı tarçın

1 tatlı kaşığı bal

Yapılışı:

Elmanızı temizleyip soyun. Soğuk sütü blender’a koyarak üzerine yoğurt, elma dilimleri, badem içi, bal ve tarçını ekleyin. Tüm malzemeleri karıştırın.

HAVUÇLU SMOOTHİE



Malzemeler:

1 havuç

Yarım çorba kaşığı zencefil

Yarım adet portakal

1 bardak su

Yapılışı:

Havuçların yıkayıp birkaç parçaya bölün.

Portakal, zencefil ve suyu blender’a koyarak karıştırın.

Karışım homojen bir kıvama geldiğinde içeceğinizi servis edin.

PANCARLI SMOOTHİE



Malzemeler:

200 gr. kırmızı pancar (tercihen önceden haşlanmış)

1 tatlı kaşığı taze sıkılmış limon suyu

100 gr. yoğurt

¼ demet maydanoz

10 gr. taze zencefil

Yapılışı:

Pancar ve zencefillerin kabuklarını soyun ve küçük parçalar halinde doğrayın.

Yoğurdun suyunu süzerek yanında maydanoz yaprakları, limon suyu, kırmızı pancar ve zencefilleri blender’a koyun. Tüm malzemeler tamamen karışıncaya kadar blender’da karıştırın.