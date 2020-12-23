Bağışıklığı güçlendiren vitaminli smoothie tarifleri
Vitamin ve mineralleri içeren her meyveden smoothie yapılabiliyor. Kış aylarında bağışıklığı güçlendiren smoothie tariflerini bir araya getirdik. İşte muzlusundan yaban mersinlisine kadar bol vitaminli smoothie tarifi...
Bağışıklığı güçlendiren smoothie tarifleri bu sene oldukça sevildi. Tek başına tüketemediğiniz farklı meyveleri bir araya getirerek vitamin deposu yapabilirsiniz.
Alem Dergisi'ne bağışıklığı güçlendiren smoothie tarifleri veren Diyetisyen Gamze Altınay, bol vitamin ve mineral içerikli beş smoothie tarifi paylaştı. İşte A, B, C ve E vitaminlerinden zengin ve bol kalsiyum, çinko, selenyum gibi bağışıklığı destekleyen ve tüm bileşenleri içeren smoothie tarifleri...
YULAFLI & MUZLU SMOOTHİE
Malzemeler:
1 su bardağı ile ıslatılmış yulaf
1 adet muz
Yarım su bardağı yoğurt
Yarım su bardağı süt
1 tatlı kaşığı bal
1 tutamdan daha az tarçın
3 adet badem
Yapılışı
Bütün malzemeleri blender’da karıştırın.
YABAN MERSİNLİ SMOOTHİE
Malzemeler:
1 su bardağı yaban mersini
Yarım adet muz
1 tatlı kaşığı bal
1 paket yeşil çay
1 su bardağı su
Yapılışı:
1 bardak sıcak suyu ısıtıp yeşil çayı demleyin.
Demlediğiniz çayı, yaban mersini, muz, süt, balı blender’da karıştırın.
ELMALI SMOOTHİE
Malzemeler:
1 su bardağı süt
1 adet orta boy kırmızı elma
1 yemek kaşığı yoğurt
Yarım su bardağı badem içi
¼ tatlı kaşığı tarçın
1 tatlı kaşığı bal
Yapılışı:
Elmanızı temizleyip soyun. Soğuk sütü blender’a koyarak üzerine yoğurt, elma dilimleri, badem içi, bal ve tarçını ekleyin. Tüm malzemeleri karıştırın.
HAVUÇLU SMOOTHİE
Malzemeler:
1 havuç
Yarım çorba kaşığı zencefil
Yarım adet portakal
1 bardak su
Yapılışı:
Havuçların yıkayıp birkaç parçaya bölün.
Portakal, zencefil ve suyu blender’a koyarak karıştırın.
Karışım homojen bir kıvama geldiğinde içeceğinizi servis edin.
PANCARLI SMOOTHİE
Malzemeler:
200 gr. kırmızı pancar (tercihen önceden haşlanmış)
1 tatlı kaşığı taze sıkılmış limon suyu
100 gr. yoğurt
¼ demet maydanoz
10 gr. taze zencefil
Yapılışı:
Pancar ve zencefillerin kabuklarını soyun ve küçük parçalar halinde doğrayın.
Yoğurdun suyunu süzerek yanında maydanoz yaprakları, limon suyu, kırmızı pancar ve zencefilleri blender’a koyun. Tüm malzemeler tamamen karışıncaya kadar blender’da karıştırın.