Elazığ’da gökyüzünde görülen beyaz halka olarak tabir edilen Ay halkası (Ay halesi) görenleri korkuttu. Oldukça nadir görülen, "Ay halesi nedir, neden oluşur? Ay halkası ne zaman ortaya çıkar?" sorusunu akıllara getirdi. Uzmanlardan yapılan açıklamalara göre, bu durum güneş ve ay çevresinde, bazen de diğer güçlü ışık kaynaklarının çevresinde görünür. Bu durumun birçok türü vardır. Esas olarak beş ila on kilometre yükseklikte üst troposferdeki sirrus bulutlarında bulunan buz kristallerinden kaynaklanır.

27 Aralık’ta Elazığ'da meydana gelen 5.3 büyüklüğündeki depremin ardından dün akşam saatlerinde gökyüzünde oluşan Ay halkası(Ay halesi) vatandaşları tedirgin etti.



Doğa olayının Kayseri, Adana, Van, Diyarbakır, Siirt, Adıyaman’da da görüldüğü bildirildi. Konuyla ilgili açıklama yapan Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, “Bu halkanın sebebi bu mevsimde gökyüzünde oluşan buz kristalleridir. Yükseklerde altıgen şeklindeki buz kristalleri ışığın halka biçiminde odaklanmasını sağlıyor. Bilimsel olarak biz bunu ay halkası olarak adlandırıyoruz” dedi.

AY HALKASI(AY HALESİ) NEDİR, NEDEN OLUŞUR, NE ZAMAN ORTAYA ÇIKAR?

Ay’ı kuşatan esrarengiz çemberin sebebi, mevsimsel olarak gökyüzünde oluşan buz kristalleri. Yükseklerdeki buz kristallerinin altıgen formu, ışığın halka biçiminde odaklanmasını sağlıyor. Ay’dan farklı açılarla gelen ışıklar buz kristallerine ulaştıktan sonra, kırılarak dairesel halkalar oluşturuyor.



Buz kristallerinin tümünün aynı biçimde oluşu, oluşan halkaları tamamlayarak Ay’ın etrafında dairesel bir görüntüye sebep oluyor. Bilimsel olarak ‘Ay Halesi’ olarak adlandırılan doğa olayının yılda birkaç kez olabileceği belirtiliyor.

Gazın baskın olduğu bir atmosfere sahip herhangi bir gezegenin benzer bir modeli izleyeceğini ve daha uzun ışık dalga boylarının alacakaranlıkta ve şafakta baskın hale geleceğini söylüyor. Örneğin, Uranüs'te NASA'ya göre, atmosferindeki hidrojen, helyum ve metan molekülleri, daha kısa mavi ve yeşil dalga boylarını saçarak görünür spektrumun daha uzun kırmızı dalgalarını emer (ancak çoğunlukla yaymaz). Bu, mavi ışık daha uzun yeşilimsi dalgalara göre daha güçlü dağıldığında günbatımında turkuaz rengine dönen parlak mavi bir gökyüzü yaratır.

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