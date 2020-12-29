Gökyüzünde ilginç görüntü: Herkes telefonlarına sarıldı

Elazığ başta olmak üzere çevre iller Malatya, Bingöl, Tunceli ve Diyarbakır’da gece saatlerinde ayın etrafında oluşan hale güzel görüntüler oluşturdu.

Ayın etrafını çevreleyen dev çemberi gören vatandaşlar cep telefonlarına sarıldı. Kimi vatandaşlar, Ay halesini depremle ilişkilendirdi.

HALE NEDİR?

Güneşin etrafında oluşan bir ışık halkası veya daire biçimi bilim adamları tarafından hale veya ayla olarak isimlendirilir. İnsanlar tarih boyunca güneşin etrafında oluşan bu halka şeklindeki görüntünün ne olduğunu merak etmişlerdir, bilimin gelişmesiyle birlikte bu ihtiyaç giderilmiştir. Peki haleyi oluşturan şey nedir?

Tarihte eski inanışlara göre güneşin etrafında oluşan halka olan hale yağmurun habercisidir. İlgili bu inanışta birden fazla kez yağmur habercisi olgusu gerçekleşmiştir. Meteoroloji biliminde de zaten yüksek bulutlar genellikle fırtına öncesinde gelir, bir nebze bu eski anlayışı doğrular niteliktedir. Hale oluşumunda gökyüzü az bulutlu ve açıktır. Gökyüzünde onlarca kilometre sürüklenen ince buz bulutları hale oluşumunun göstergesidir.