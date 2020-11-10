Atatürk'ün sevdiği yemekler ve tarifleri

Atatürk'ün sevdiği yemekler vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 10 Kasım'da akşam yemeği sohbetinde Atatürk'ün hatıralarını anmak isteyenler onun sevdiği yemekleri hazırlıyor. Peki, Atatürk'ün sevdiği yemekler ve tatlılar hangileri? Atatürk'ün başlıca sevdiği yemekler arasında etli bamya, karnıyarık, pilav, kuru fasulye yer alıyor. İşte ulu önderin en sevdiği lezzetler ve tarifleri...

ETLİ BAMYA YEMEĞİ TARİFİ MALZEMELERİ

3 adet domates

Yarım kg taze bamya

Bamyaya göre kuşbaşı doğranmış et

1 adet soğan

2 adet yeşil biber

Yarım yemek kaşığı salça

2 yemek kaşığı sıvı yağ(isteyen zeytinyağı da kullanabilir)

Yarım limon

5 su bardağı sıcak su

Karabiber ve pulbiber(isteğe göre)

Bir miktar tuz

ETLİ BAMYA YEMEĞİ YAPILIŞI

Öncelikle kaynaması için sıcak suyu ocağa koyun, sonrasında tencereye sıvı yağı koyun, soğanı yemeklik doğrayarak yağda etlerle birlikte kavurun. Soğanlar pembeleşince doğranmış biberi ekleyerek biberleri de kavurun. Biraz da su ekleyerek 20 dakika etleri bu şekilde pişirin.

Küp küp doğranmış domates ve salçayı ilave edin. 5 dakika karıştırın ve yıkanmış temizlenmiş bamyaları ekleyin.Bamyalar kavrulunca yarım limon suyunu sıkın ve sıcak su ilave edin. Son olarak tuz ve baharatları ekleyerek çok karıştırmadan pişmeye bırakın

İçerisindeki vitamini almak için çok pişirmemeye dikkat edin. Afiyet olsun.

İRMİK HELVASI TARİFİ

Atatürk'ün sevdiği tatlıların başında irmik helvası geliyor. Peki, irmik helvası nasıl yapılır?

İRMİK HELVASI MALZEMELER

2 su bardağı irmik

2 yemek kaşığı tereyağı

1,5 su bardağı şeker

2 su bardağı su(Sütle de yapılabilir)

İsteğe göre fıstık

İRMİK HELVASI YAPILIŞI

Öncelikle yağı eritin. İrmiği içine ekleyin ve kısık ateşte irmikler pembeleşene kadar kavurun. Daha sonra fıstıkları ilave edin ve kavurma işlemine fıstıklar da pembeleşene kadar devam edin. Bu sürenin sonunda şekeri ekleyin ve birkaç dakika daha şekerle kavurun. Koyu olmasını isterseniz çok kavurun. Kavurmanın sonunda altını kısıktan normale getirip suyu ekleyin veya sütle yapacaksanız sütü ekleyin. Kaynayana kadar karıştırın. Kısık ateşte birkaç kez karıştırdıktan sonra katılaştıktan sonra altını kapatın ve dinlenmeye bırakın. İçine fıstık kullanmadıysanız fıstıkla veya cevizle süsleyebilirsiniz.

İRMİK HELVASI İÇİN SERVİS ÖNERİSİ

İrmik helvasını badem, ceviz ve fıstıkla süsleyebilir ve dondurma ile servis edebilirsiniz.

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