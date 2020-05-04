Patlıcanlı yemeklerin en lezzetlisi: Karnıyarık tarifi ve malzemeleri

Ramazanda patlıcanlı yemekler arasında popüler olan karnıyarık yemeğinin tarifi merak ediliyor. Karnıyarık yemeği malzemeleri arasında patlıcan, kıyma, soğan ve maydanoz yer alıyor. Eğer iftar menüsüne karar veremediyseniz ve hala “Bugün ne pişirsem?” diye düşünüyorsanız kolay karnıyarık yemeğinin yapılışını sizler için hazırladık. İşte patlıcanlı yemeklerin en çok sevilen saray mutfaklarında dahi yer alan karnıyarık yemeği tarifi ve malzemeleri…

KARNIYARIK TARİFİ MALZEMELER

5 ad orta boy patlıcan

250 gr kıyma

2 ad orta boy kuru soğan

1 demet maydanoz (ince kıyılmış)

3 ad rendelenmiş domates, 2 ad ince kıyılmış sivribiber

1 yemek kaşığı domates salçası

1 tatlı kaşığı biber salçası

2 ad ince kıyılmış sarımsak

Karabiber, pul biber, tuz, sıvı yağ

KARNIYARIK YAPILIŞI

Patlıcanları yıkayıp kuruladıktan sonra bıçak yardımı ile uzunlamasına derince çizin, kızgın ateşte yumuşayıncaya kadar kızartın. Kıyma, kuru soğan, maydanoz, domates, sivribiber, domates salçası, biber salçası, sarımsak ve baharatını bir teflon tavada harmanlayıp iyice kavurun. Patlıcanların ortasını açarak hazırladığınız harcı koyun, karnıyarıkları yağladığınız fırın tepsisine yerleştirin, önceden ısıtılmış 180 derece fırında 20 dakika pişirin. Afiyet olsun.

KARNIYARIK YEMEĞİNİN PÜF NOKTASI

Patlıcanları soyduktan sonra tuzlu suda bekletirseniz acısı gitmiş olur. Ayrıca kızarttıktan sonra yağlı kağıtla yağını alırsanız yemek daha hafif olur.

KARNIYARIK YEMEĞİNİN YANINA NE GİDER?

Karnıyarık yemeğinin yanına ezogelin çorbası ve şehriyeli pilav güzel olur. Karnıyarık yemeği yağlı bir yemek olduğundan yanına kadayıflı muhallebi tatlısı gibi hafif bir tatlı güzel gidecektir.

KARNIYARIK YEMEĞİ SERVİS ÖNERİSİ

Patlıcanların içine kıymayı koyduktan sonra domates ve biberle süsleyebilirsiniz.