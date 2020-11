Aralık ayında bağışıklığı güçlendiren meyve ve sebzeler

Meyve ve sebze tüketimi özellikle koronavirüs salgını nedeniyle büyük bir öneme sahip. Peki, aralık ayı meyve ve sebzeleri nelerdir? Antioksidan kaynağından C vitamini deposu olan meyve ve sebzelere kadar "Aralıkta hangi sebzeler tüketilmeli?" sorusunun cevabı haberimizde...



Alem Dergisi'ne değerlendirmelerde bulunan Uzman Diyetisyen Nilay Keçeci Arpacı, aralık ayında tüketilmesi gereken meyve ve sebzeleri sıraladı...

Mandalina: Turunçgiller iyi bir antioksidan kaynağıdır. Son yıllarda turunçgillerin antioksidan aktivitesi ve çeşitli kronik-dejeneratif hastalıkların tedavisindeki etkisi dikkat çekiyor. Meyvelere C vitamini içeriği açısından bakıldığında, askorbik asit oranı en yüksek olanlardan biri de mandalinadır.

Trabzon Hurması: Trabzon hurması kardiyovasküler hastalıkları tedavi edici bir etkiye sahiptir. Zayıflık, anemi üzerinde tedavi edici bir etkiye sahiptir. Vitamin eksikliği ve hastalıklarını önler. A vitamini kaynağı olan ham meyvede ve olgun meyvenin yenmeyen kabuk çevresinde, meyve etine oranla daha fazla askorbik asit bulunmaktadır. Antioksidan aktiviteye sahip olup, güçlü besleyicilik özelliği vardır.

Greyfurt: Vitamin, protein, lif, C vitamini, mineraller ve folatlar açısından oldukça zengindir. İçerisinde B12 ve D vitaminleri bulunur. Ayrıca magnezyum, potasyum ve kalsiyum bakımından da zengindir.

Ayva: Ayva glisemik indeksi düşük bir meyvedir. Öğünlerde tercih ettiğinizde lifli yapısı sayesinde tokluk sürenizi uzatarak zayıflamanıza yardımcı olur. Ayvanın porsiyonu, büyük boy bir ayvanın yaklaşık yarısı kadardır. Ayva günlük C vitamini ihtiyacınızın 4'te 1'ini karşılayarak patojenlere, virüslere ve bakterilere karşı vücudunuzu koruyor. Ayvadaki yüksek demir içeriği sayesinde kan hücrelerinin üretimi artıyor.

Nar: Yüksek miktarda antioksidan madde içerir. Kolesterol ve kan şekerini düzenleyen nar, aynı zamanda enfeksiyona karşı vücut direncini korur ve artırır. Meyve kabuğu alkaloit, tanen ve glikozitler içerir, idrar söktürücü etkisiyle toksin atımını sağlar.

Kivi: C ve E vitamini içermektedir. Soğuk algınlığına iyi gelir. Ayrıca çocuk gelişimine de destek verir. Günde iki adet kivi yerseniz neredeyse günlük C vitamini ihtiyacınızı karşılayabiliyorsunuz. Yüksek oranda lif içerir. Potasyum açısından oldukça zengindir. Kemik gelişimi için etkilidir. Bol miktarda C vitamini ve E vitamini bulundurmaktadır. Enerji değeri yüksektir. Kalsiyum, potasyum, Çinko, Şeker, Protein, Lif ve Folat içerir.

Elma: Kemik sağlığı, diyabet, Alzheimer hastalığı, normal yaşlanma sırasında bilişsel düşüş, gastrointestinal koruma üzerinde olumlu etkileri vardır.

Yer Elması: Yer elması demir, kalsiyum, magnezyum ve potasyum bakımından çok iyi bir besin kaynağı. Diyabetik patates olarak da tüketilebiliyor. Düşük kalorili ve lif bakımından zengin olan yer elması, kan basıncı ile kandaki şeker oranını dengeleyen bir tür karbonhidrat olan inülin maddesini içeriyor.

Kereviz: Maydanoz ve rezene ailesinin bir üyesi olan kereviz hem sağlıklı hem de düşük kalorili bir besin. Aynı zamanda doğal bir antioksidan. Çiğ ya da pişmiş olarak tüketilen kerevizin içeriğinde yüksek miktarda A, B, C ve K vitaminleri bulunuyor. İçeriğinde magnezyum, potasyum ve kalsiyum başta olmak üzere çok sayıda mineral de bulunuyor.

ARALIK AYI SEBZELERİ



Pırasa: Pırasa içeriğinde E, C, A, K, B3, B5 ve B9 gibi çeşitli vitaminleri barındırıyor. Potasyum, kalsiyum, magnezyum, demir, fosfor ve sodyum gibi mineraller açısından da önemli bir kaynak ve doğal bir antioksidandır.

Beyaz Lahana: İyi bir lif kaynağı olan lahana, çok besleyici ve faydalı bir sebzedir. Güçlü bir antioksidan olan beyaz lahana vücutta iltihabı önlerken aynı zamanda kalp hastalıkları ve karaciğer yağlanmasına karşı da koruyucu özelliğe sahiptir. İçerdiği yüksek miktarda A, C ve K vitamini sayesinde bağışıklık sistemini destekler ve kansere karşı korur.

Kırmızı Lahana: Kırmızı lahana içeriğindeki yüksek lif sayesinde tokluk süresini uzatmaya yardımcıdır. Yüksek K vitamini içerir ve bu sayede beyin fonksiyonlarının daha iyi çalışmasına etki ederek konsantrasyonu artırır. Bazı kanser türlerinden korunmaya yardımcı özelliği de vardır.

Brüksel Lahanası: Beyaz lahana akciğer, mide ve kalınbağırsak kanserlerine yakalanma riskini düşürür. İçerdiği A, C ve E vitamini, kalp hastalıklarına yakalanma, kalp krizi geçirme riskini azaltır. Yüksek oranda potasyum minerali içermesi nedeniyle yüksek tansiyonu düşürülerek tansiyonu belli düzeyde tutar.

Pazı: Yemeklerle beraber tüketilmesi hazmı kolaylaştırır. Pazı diyabeti önlemeye ve kan şekerini düzeylerini dengelemede önemli etkisi bulunan yeşil yapraklı sebzelerdendir. Yüksek antioksidan özelliği ile beraber anti kanser özelliği de bulunur.

Karnabahar: Sindirimi düzenlemeye yardımcıdır. A vitamini içeriği oldukça yüksektir. Aynı zamanda stres ve depresyon riskini azaltmaya yardımcı olan bir sebzedir.

Havuç: Potasyum, K vitamini, sodyum, fosfor, kalsiyum, C vitamini, niasin ve B6 vitamini kaynağıdır. Düzenli havuç tüketimi kolesterol seviyelerini azaltır. Bu nedenle, kalp ile ilgili sorunları önlemek için sağlıklı bir dozda havuç tüketmek gerekmektedir. Meme ve kolon kanserini karşı da önleyici etkileri vardır.

Turp: Genel olarak turpta karbonhidratlar, diyet lifleri, protein ve hatta biraz yağ ve florür bulunur. Ek olarak, çeşitli suda çözünür vitaminler (B 1 , B 2 , B 3 , B 5 , B 6 , B 9 ve C) ve mineraller (kalsiyum, demir, magnezyum, manganez çinko, potasyum ve fosfor) içerir. Tip 2 diyabet gelişimini önlemeye yardımcıdır. Ayrıca turp, bağışıklık sistemini güçlendirmek için önemli olduğu bilinen güçlü antioksidanlardan olan flavonoidler ve antosiyaninleri içerir.

Ispanak: Ispanak tüketimi kan şekerinin düşmesine ve kanserin önlenmesine yardımcı olur. Aynı zamanda ıspanak cilt, saç ve kemik sağlığı için önemli bir besindir.100 gram ıspanakta yaklaşık 28 mg C vitamini bulunuyor. Bu ise günlük C vitamini ihtiyacının %34’üne eşit.

Brokoli: Cilt sağlığının korunmasına yardımcıdır. Ayrıca kan damarlarını güçlü tutarak, kalp hastalıklarını önlemeye yardımcı olur. Brokoli, kalorisi düşük bir sebzedir. Aynı zamanda önemli bir lif kaynağı da olan brokoli, sizi uzun süre tok tutar.

Pancar: Kan basıncını düşürmeye yardımcı etkisi vardır. Pancarlar alfa-lipoik asit adı verilen bir antioksidan içerir. Bu bileşik, glikoz seviyelerini düşürmeye ve insülin duyarlılığını artırmaya yardımcı olabilir. Lif içeriği oldukça yüksek olan pancar aynı zamanda barsak florasının da düzenlenmesine yardımcı olur.