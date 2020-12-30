31 Aralık 2020 burç yorumları! Yılın son günü şaşırtabilir

Günlük burç yorumları 31 Aralık 2020 tarihi için merak ediliyor. Yılın son gününde 31 Aralık 2020 burç yorumları ne mesaj veriyor? Ay 31 Aralık Perşembe günü Yengeç burcundan ayrılıp saat 21.58’de Aslan burcuna geçiş yapacak. Ay saat 16.45 ile 21.58 arasında boşlukta olacağından önemli işlerimizi bu zaman zarfına almamaya dikkat etmeliyiz. Günün ilk yarısında içsel anlamda zorlanmalarımız olabilir çünkü Ay ile Plüton arasındaki karşıt açı sabah saatlerinde kesinleşecek. İşte Astrolog Ceylin Çelebi'nin kaleme aldığı 31 Aralık 2020 burç yorumları...



31 ARALIK KOÇ BURCU VE YÜKSELEN KOÇ

Ay 31 Aralık Perşembe günü Yengeç burcundan ayrılıp saat 21.58’de Aslan burcuna geçiş yapacak. Günün ilk yarısında babanla ilgili konularda yanılgılara düşebilirsin.

31 ARALIK BOĞA BURCU VE YÜKSELEN BOĞA

Kardeşlerin ile iletişim içerisinde olmak senin için önemli hale gelebilir. Ay saat 16.45 ile 21.58 arasında boşlukta olacağından önemli işlerini bu zaman zarfına almamaya dikkat etmelisin.

31 ARALIK İKİZLER BURCU VE YÜKSELEN İKİZLER

Ay’ın Yengeç burcunda ilerleyeceği gündüz saatlerinde ailendeki bireyler için harcamalar yapmak isteyebilirsin. Günün ilk yarısında hassas enerjiler altındasın.

31 ARALIK YENGEÇ BURCU VE YÜKSELEN YENGEÇ

Göğüslerinle ilgili sağlık problemleri söz konusu olabilir. Bu anlamda sağlığınla alakalı konulara dikkat etmelisin. Bu sabah yanıltıcı durumlarla karşı karşıya kalman moral bozucu olabilir.

31 ARALIK ASLAN BURCU VE YÜKSELEN ASLAN

Ay 31 Aralık Perşembe günü Yengeç burcundan ayrılıp saat 21.58’de senin burcuna geçiş yapacak. Akşam saatlerinde kendini daha fazla ön plana getirmek istiyorsun.

31 ARALIK BAŞAK BURCU VE YÜKSELEN BAŞAK

Perşembe günü sabah saatlerinde bilhassa çocuklarla ilgili konularda zorlanmaların olabilir. Aranızdaki güç çekişmeleri yorucu olabilir. Patlayıcı, yüksek oktavlı enerjiler içinde olman mümkün.

31 ARALIK TERAZİ BURCU VE YÜKSELEN TERAZİ

Günün ilk yarısında içsel anlamda zorlanmaların söz konusu olabilir zira Ay ile Plüton arasındaki karşıt açı sabah saatlerinde kesinleşecek. Saat 16.45 ile 21.58 arasında boşlukta olacağından önemli işlerini bu zaman zarfına almamaya dikkat etmelisin.

31 ARALIK AKREP BURCU VE YÜKSELEN AKREP

Bugünlerde uzak akrabalarınla ilgili gelişmeler söz konusu olabilir. Sabah saatlerinde kısıtlayıcı koşullar içerisinde kalmaktan dolayı zorlanabilirsin.

31 ARALIK YAY BURCU VE YÜKSELEN YAY

Bugünlerde harcamalarını dikkatli yönetmelisin. Ay burç değiştireceğinden ötürü akşam saatlerine doğru değişken enerjiler altında olabilirsin.

31 ARALIK OĞLAK BURCU VE YÜKSELEN OĞLAK

Günün ikinci yarısında kısıtlı bazı koşullar içinde kalmak ya da annenle aranda bir tartışma yaşanması olası gözüküyor. İnsanlardan uzak durmak ve kendini dinlemek sana iyi gelebilir.

31 ARALIK KOVA BURCU VE YÜKSELEN KOVA

Ay 31 Aralık Perşembe günü Yengeç burcundan ayrılıp saat 21.58’de Aslan burcuna geçiş yapacak. Günün ilk yarısında ikili ilişkilerinde endişeli olabilirsin.

31 ARALIK BALIK BURCU VE YÜKSELEN BALIK

Sabah saatlerinde bir arkadaşının derdini sahipleniyorsun. Günün ikinci yarısında insanlardan uzak durmak ve kendini dinlemek sana iyi gelebilir.

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