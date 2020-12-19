20 Aralık 2020 burç yorumları! En yakınınızdakiler şaşırtabilir

20 Aralık 2020 Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burcu yorumu araştırılıyor. 20 Aralık 2020 burç yorumları maddi ve manevi konularda kafa karışıklığını gideriyor. Astrolog Ceylin Çelebi'nin kaleme aldığı günlük burç yorumları ikili ilişkilere karşı uyarıda bulunuyor. 20 Aralık Pazar günü Koç burcunu dikkatli olması gereken bir gün beklerken, aslan burcu parasal durumlarla ilgilenebilir. Kova burcu için pazar günü birikimlerini değerlendirmesi gereken bir gün olabilir.



KOÇ BURCU VE YÜKSELEN KOÇ

20 Aralık Pazar günü Ay Balık burcunda ilerliyor olacak. Arkandan çevrilen işlerle ilgili durumlar söz konusu olabilir, dikkatli olmasın.

BOĞA BURCU VE YÜKSELEN BOĞA

Arkadaşlarınla birlikte görüşmelerde bulunabileceğin bir gündesin. Sabah uyanmakta güçlük çekebilirsin.

İKİZLER BURCU VE YÜKSELEN İKİZLER

Hedeflerinle ilgili konuların üstüne gitmen gereken durumlar söz konusu olabilir. Hayal gücünün yüksek olacağı bugün sanatsal konularla ilgilenmek isteyebilirsin.

YENGEÇ BURCU VE YÜKSELEN YENGEÇ

Ay’ın Balık burcunda olacağı bugünlerde ruhsal konulara yönelebilirsin. Sabah güne başlarken ne zamandır görüşmediğin yakınlarından haber alabilirsin.

ASLAN BURCU VE YÜKSELEN ASLAN

Bugünlerde ortağından veya eşinden parasal anlamda yardım görebilirsin. İkili ilişkilerinde konuların üstüne fazla gitmen tartışmaları alevlendirebilir.

BAŞAK BURCU VE YÜKSELEN BAŞAK

Ay karşıt burcun olan Balık burcunda ilerliyor olacak bugün. İkili ilişkilerinde enerjiler zorlayıcı olabilir.

TERAZİ BURCU VE YÜKSELEN TERAZİ

Bu sabah uyanmakta güçlük çekebilirsin. Sorumluluklarınla ilgili fedakarlıklar içerisinde bulunuyor olduğun günlerdesin.

AKREP BURCU VE YÜKSELEN AKREP

Ay’ın Balık burcunda olacağı pazar günü boyunca çocuklarınla birlikte yaratıcı ve eğitici aktiviteler planlayabilirsiniz. Sabah güne başlarken zihinsel konulardaki enerjini yerinde kullanabilirsin.

YAY BURCU VE YÜKSELEN YAY

Ailenle ilgili hassasiyetlerin bugünlerde artacak olabilir. Sabaha karşı beklenmedik gelişmeler seni olumlu anlamda şaşırtabilir.

OĞLAK BURCU VE YÜKSELEN OĞLAK

Kardeşlerin ya da yakın çevre akrabalarınla ilgili hassasiyetlerinin yoğun olacağı bir zaman dilimindesin.

KOVA BURCU VE YÜKSELEN KOVA

Birikimlerini doğru değerlendirmen gereken bir süreçtesin. Senin için önemli bir kadından gelecek beklenmedik destek nedeniyle bir işin çözülebilir.

BALIK BURCU VE YÜKSELEN BALIK

Sağlığınla ilgili konular bugünlerde hassaslaşabilir. Sabah saatlerinde özel ilişkilerinde gerginlikler meydana gelebilir.