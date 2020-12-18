21 ve 28 Aralık 2020 haftalık burç yorumları! Bir şeyleri düzeltmek için en uygun gün ve saatler

21 ve 28 Aralık 2020 haftalık burç yorumları Astrolog Ceylin Çelebi tarafından kaleme alındı. 21 Aralık’ta Güneş Oğlak burcuna geçiyor. İşlerimizle ilgili yapılandırma sürecinin yoğun olacağı bir aya giriyoruz. Genel görünüm itibarıyla hafta ortasında enerjiler gergin olabilir. 26 Aralık Cumartesi Ay büyüyen fazında ilerlerken bir şeyleri düzeltmek adına uygun bir süreçten geçiyor olacağız. 21 ve 28 Aralık haftalık burç yorumlarında Koçları yoğun görüşmeler, boğaları parasal kazanımlar bekliyor. 22 Aralık’ta Ay ilk dördün fazında ilerliyor. Bu durum haftalık burç yorumlarına nasıl yansıyacak? Hafta sonu iletişim ağırlıklıi hafta içini iş odaklı geçirebilirsiniz. İşte 21 ve 28 Aralık haftalık burç yorumları...



KOÇ VE YÜKSELEN KOÇ BURÇLARI

Sevgili Koçlar, 21 ve 28 Aralık haftasında Ay Balık burcunda başlıyoruz. 21 Aralık’ta Güneş Oğlak burcuna geçiyor. İşlerinizle ilgili yapılandırma sürecinin yoğun olacağı bir haftaya giriyorsunuz. 22 Aralık’ta Ay ilk dördün fazında ilerliyor olacak. Yeni ayda oluşan olayların artık kendini daha fazla belli etmeye başlayacaktır. Hafta ortasında Ay sizlerin burcunda ilerliyor olacak. Ancak genel görünüm itibarıyla hafta ortasında enerjiler gergin olabilir. Cuma ve cumartesi günleri sahip olduğunuz kaynakları korumaya dönük olarak hareket ediyor olacaksınız. Pazar günü ise iletişimin yoğun olacağı, sosyal medya üzerinden görüşmelerinizin fazla olacağı bir gün olabilir. Hepinize güzel ve pozitif enerjilerin yoğun olduğu bir hafta dilerim…

BOĞA VE YÜKSELEN BOĞA BURÇLARI

Sevgili Boğalar, 21 ve 28 Aralık haftasına sosyal çevre ilişkilerinizin yoğun olacağı bir şekilde giriyorsunuz. Salı ve çarşamba günleri arka planda yürütülen işler nedeniyle sinirleriniz gergin olabilir. Sizin haberiniz olmadan yapılanlar canınız sıkılabilir. Perşembe günü itibarıyla Ay sizin burcunuza geçiyor olacak. Kendinize odaklanacağınız ve hayatınızdaki önemli noktaları yeniden yapılandıracağınız günlerde olacaksınız. Bilhassa 26 Aralık Cumartesi Ay büyüyen fazında ilerlerken bir şeyleri düzeltmek adına uygun bir süreçten geçiyor olacaksınız. Pazar günü Ay burç değiştiriyor ve parasal kazanımlarınızla ilgili olarak görüşmelerinizin öne çıkacağı bir gün sizleri bekliyor olacak. Hepinize iyi haftalar dilerim.

İKİZLER BURÇLARI VE YÜKSELEN İKİZLER

Sevgili İkizler, 21 ve 28 Aralık haftasına kariyerinizle ilgili konulara odaklanarak giriyor olacaksınız. Aynı zamanda Güneş’in de Oğlak burcuna geçişiyle birlikte ortaklaşa işlerinizi ve ödemelerinizi daha ciddiyetle ele almanızı gerektirecek bir aylık önemli bir sürece de giriyor olacaksınız. Hafta ortasında enerjiler zorlayıcı olabilir. Ani kararlar almaktan ve yıkıcı olmaktan imtina etmelisiniz. Perşembe günü Ay arka alanınıza geçecek. Çok fazla müdahale etme şansınızın olmayacağı birtakım işler etrafınızda dönüp durabilir. Cumartesi günü Ay ilk dördün fazında ilerliyorken işlerinizi analiz etme ve düzeltme şansınız olacak. Bu anlamda cumartesi günü ve Ay’ın burcunuza geçeceği pazar gününü iyi değerlendirmenizi tavsiye ederim. Hepinize güzel ve pozitif enerjilerin yoğun olduğu bir hafta dilerim.

YENGEÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN YENGEÇ

Sevgili Yengeçler, 21 ve 28 Aralık haftasına uzak akrabalarınızla ilgili birtakım fedakarlıklar yapmak durumunda kalarak başlayabilirsiniz. Aynı zamanda Güneş’in pazartesi günü Oğlak burcuna geçmesiyle birlikte eşinizle ilgili konulara daha ciddiyetle yaklaşmanız gereken bir aylık bir sürece de giriyor olacaksınız. Hafta ortasında Ay Koç burcunda ilerliyor olacak ve gergin enerjiler yoğun olacak olabilir. Bilhassa üst ve otorite figürleriniz ile olan ilişkilerinize dikkat etmenizde yarar var. Hafta sonuna doğru kariyerinizden elde ettiğiniz gelirinizi korumaya dönük olarak hareket ediyor olacaksınız. Pazar günü arkanızdan dönüp duran birtakım dedikodular kulağınıza çalınabilir veya sizin arka plandaki konuşmalarınız istemeden de olsa birilerinin kulağına gidebilir. Bu anlamda dikkatli olmanızda yarar var. Hepinize iyi haftalar dilerim.

ASLAN BURÇLARI VE YÜKSELEN ASLAN

Sevgili Aslanlar, 21 ve 28 Aralık haftasına hisseli kazanımlarınız ile ilgili konulara odaklanarak başlıyor olacaksınız. Salı günü Ay ilk dördün fazında ilerliyor olacak. Yeniay zamanı başlattığın projelerinizi Ay’ın ilk dördün fazında ilerlediği bugünlerde duyurmanız adına uygun bir süreçtesiniz. Hafta ortasında eşinizin yakın çevresi ile ilgili konularda gerginlikleriniz söz konusu olabilir. Otoritenizi sarsmaya çalışan birtakım konuşmalar canınızı sıkabilir. Hafta sonuna doğru kariyerinizle ilgili konulara odaklanabilirsiniz. Kariyerinizle ilgili bir şeyleri daha stabil hale getirmek isteyebilirsiniz. Pazar günü sosyal çevrenizle olan internet üzerinden görüşmeleriniz yoğun bir şekilde akabilir. Hepinize güzelliklerle dolu bir hafta dilerim.

BAŞAK BURÇLARI VE YÜKSELEN BAŞAK

Sevgili Başaklar, 21 ve 28 Aralık haftasına girişte ikili ilişkilerinizle ilgili birtakım fedakarlıklar yapmanızı gerektirecek durumlar söz konusu olabilir. Hafta ortasında bilhassa ortak paylaşımlarınızla ilgili konularda partnerinizle gerginlikler meydana gelebilir. Cumartesi günü Ay büyüyen ay fazında ilerliyor olacak. Bilhassa yurtdışı ile ilgili konularınızla ilgili kararlılıkla hareket etmenizi gerektirecek durumlar öne çıkabilir. Pazar günü kariyerinizle ilgili konularda çevrenizden kişilerle iletişime geçmeniz gerekebilir. Hepinize güze ve sağlıklı bir hafta dilerim...

TERAZİ BURÇLARI VE YÜKSELEN TERAZİ

Sevgili Teraziler, 21 ve 28 Aralık haftasına Ay Balık burcunda başlıyor olacağız. Salı günü Ay ilkdördün fazında ilerliyor olacak. Dolayısıyla yeniayda oluşan olaylar artık kendini belli etmeye başlıyor. Çarşamba günü ikili ilişkilerinizde gerginliklere dikkat etmenizde yarar var. Ani kararlar almamaya özen göstermelisiniz. Hafta sonuna doğru Ay Boğa burcuna geçiyor olacak. Nafaka ve miras gibi konularda maddi kaynaklarınızı korumaya dönük olarak hareket edebilirsiniz. Pazar günü uzak çevrenizle iletişiminizin yoğun olacağı ve destekleyici enerjilerin sizin açınızdan söz konusu olacağı bir gün olabilir. Hepinize güzel enerjilerin yoğun olduğu bir hafta dilerim.

AKREP BURÇLARI VE YÜKSELEN AKREP

Sevgili Akrepler, 21 ve 28 Aralık haftasına çocuklarınızla ilgili konularda uğraşlarınızın yoğun olacağı bir şekilde başlıyor olacaksınız. Aynı zamanda pazartesi günü Güneş Oğlak burcuna geçiyor olacak. Yakın çevrenizle olan iletişimlerinizi ciddi bir şekilde düzenlemeniz gereken bir aylık döneme giriyor olacaksınız. Hafta ortasında günlük işleriniz ile ilgili olarak yoğun koşturmalarınız söz konusu olabilir. Yanınızda çalışanlar ile aranızda tartışmalar meydana gelebilir. Cumartesi günü Ay büyüyen fazında ve Boğa burcunda ilerliyor olacak. Haliyle sizlerde bir şeyleri düzeltmek adına uygun bir süreçten geçiyor olacaksınız. Ancak saat 14.32 sonrasında Ay boşlukta olacağından yeni bir iş başlatmamaya dikkat etmelisiniz. Pazar günü ortak paylaşımlarınızla ilgili eşinizle müzakerelerde bulunabilirsiniz. Hepinize iyi haftalar dilerim.

YAY BURÇLARI VE YÜKSELEN YAY

Sevgili Yaylar, 21 ve 28 Aralık haftasına evinizle ilgili konularla yoğun bir şekilde ilgilenerek giriyor olacaksınız. 22 Aralık Salı günü Ay burç değiştirerek Koç burcuna geçiş yapacak. Aşk hayatınızla haşır neşir olabilirisiniz. Aynı zamanda Ay ilk dördün fazında ilerliyor dolayısıyla yeniayda oluşan olaylar artık kendini belli etmeye başlıyor olacak. Özel ilişkilerinizde gerginliklere bilhassa çarşamba günü dikkat etmenizde yarar var. Hafta sonuna doğru Ay’ın Boğa burcunda ilerlediği günlerde mesleğinizle ilgili konularda birtakım konuları daha stabil hale getirmek için çalışabilirsiniz. Pazar günü yakın arkadaşınız veya ikili ilişkilerinizle ilgili konularda yoğun görüşmelere vakit ayırabilirsiniz. Hepinize iyi ve bol bereketli bir hafta dilerim.

OĞLAK BURÇLARI VE YÜKSELEN OĞLAK

Sevgili Oğlaklar, 21 ve 28 Aralık haftasına Ay Balık burcunda giriyor olacağız. Yakın çevre ve kardeşlerinizle ilgili konulara odaklanmanız gereken bir pazartesi günü söz konusu olabilir. Aynı zamanda 21 Aralık Pazartesi günü Güneş sizin burcunuza geçiyor olacak. Kendiniz ve sağlığınızla ilgili her konuyu daha ciddiyetle ele almanız gereken bir aylık uzun bir süreç sizleri bekliyor olacak. Çarşamba günü evinizi veya ebeveynlerinizi ilgilendiren konularda birtakım gerginlikleriniz söz konusu olabilir. Cumartesi günü Ay büyüyen fazında ilerlerken sizlerde bilhassa çocuklarınızla ilgili konularda bir şeyleri düzeltmek adına uygun bir süreçten geçiyor olacaksınız. Pazar günü Ay tüm gün İkizler burcunda ilerliyor olacak. Günlük işlerinizle ilgili olarak yoğun bir iletişim içinde olabilirsiniz. Hepinize güzel ve pozitif enerjilerin yoğun olduğu bir hafta dilerim.

KOVA BURÇLARI VE YÜKSELEN KOVA

Sevgili Kovalar, 21 ve 28 Aralık haftasına parasal kazanımlarınızla ilgili konulara odaklanarak giriyor olacaksınız. Sevdiğiniz kimseler için harcamalar yapmanızı gerektirecek durumlar ortaya çıkabilir. Salı günü Ay burç değiştirerek Koç burcuna geçiş yapacak. Kuzen veya kardeşlerinizle ilgili inisiyatif almanızı gerektirecek bir takım gergin durumlar ortaya çıkabilir ve sizin arabulucu gibi ortalığı yatıştırmanız gerekebilir. 26 Aralık Cumartesi günü Ay büyüyen fazında ilerliyor olacak. Evinizle ilgili işlerinizi yeniden düzenlemek isteyebilirsiniz ancak saat 14.32 sonrasında yeni bir şey başlatmamaya dikkat etmelisiniz zira Ay boşlukta olacak. Pazar günü çocuklarınızla iletişiminiz yoğun olacaktır. Hepinize güzel enerjilerin etkili olacağı güzel bir hafta dilerim.

BALIK BURÇLARI VE YÜKSELEN BALIK

Sevgili Balıklar, 21 ve 28 Aralık haftasına Ay sizin burcunuzda ilerlerken başlıyor olacağız. Kendinizle ilgili konulara daha fazla odaklı olabilirsiniz. Salı günü itibariyle Ay parasal kazanımlarınızla ilgili konuları aydınlatıyor olacak. Kazanımlarınızla ilgili olarak birtakım mücadeleler vermenizi gerektirecek durumlar söz konusu olabilir. Ani kararlar vermekten uzak durmalısınız. Bilhassa çarşamba günü yakın çevrenizle olan tartışmalar yorucu olabilir. Perşembe günü Ay Boğa burcuna geçerek iletişimle ilgili konularınızı aktif hale getirebilir. Pazar günü Ay İkizler burcunda ve ebeveynlerinizle olan iletişiminizi güçlendireceğiniz bir günde olacaksınız. Hepinize güzel enerjilerin aktif olduğu bir hafta dilerim.

PLANLAMA YAPARKEN HAFTANIN UYGUN GÜN VE SAATLERİ

Aynı zamanda bu hafta işlerimizi planlarken aşağıdaki zamanlarda yeni bir iş başlatmamaya özen göstermemizde yarar var.

21-28 Aralık haftası Ay boşlukta zamanları

21 Aralık 2020 13.24 22 Aralık 2020 01.32

24 Aralık 2020 01.51 24 Aralık 2020 13.55

26 Aralık 2020 14.32 27 Aralık 2020 02.33